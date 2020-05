“Que emitan voto de conciencia”

Líder obrero hace llamado a los diputados del PRI

El exdiputado local y federal por el PRI y actual presidente del Congreso del Trabajo, Pedro Oxté Conrado, pidió a los diputados de su partido que emitan un voto de conciencia ante el crédito que solicita el Ejecutivo.

También los llama a que sean sensibles ante las necesidades y piensen que en su decisión está salvar cientos de empleos y empresa que son importantes para la economía de Yucatán.

“Ya no tenemos más alternativas para proteger a los trabajadores de un posible despido, ya se agotaron los argumentos de negociaciones con las empresas como el pago completo de vacaciones, reducción de horarios y ajustes en el personal”, señaló el líder obrero, secretario general de la CROC en Yucatán.

“Aclaro, no estamos ni presionando ni siguiendo indicaciones de nadie, sencillamente es mi responsabilidad como presidente del Congreso del Trabajo velar por los derechos de los trabajadores que tenemos en un contrato colectivo de trabajo. Desafortunadamente no pensábamos que se extendiera tanto esta pandemia del coronavirus y sí vemos que dejará una enorme afectación a la clase obrera y empresarial con este plazo adicional de la emergencia sanitaria”, dijo.

“Vamos a tener más bajas en los empleos formales y de lo que se trata ahora con el préstamo que pide el gobierno del Estado es que sean los menos posibles”, indicó.

Pedro Oxte afirmó que “se necesita de la sensibilidad de los legisladores y con respeto les pedimos que hagan un análisis muy sensible de esta solicitud. Creo que sí es urgente prepararnos para el desenlace final de la pandemia en Yucatán”.

“Si no estamos preparados para la reactivación económica, serán más catastróficos los resultados”, advirtió el líder obrero.

Se le pidió su opinión sobre la división de criterios que hay entre los diputados locales de la bancada del PRI, pues unos apoyan el préstamo y otros no. Consideró que es resultado de los cambios políticos que se ven.

Antes, dijo, las bancadas del PRI lograban armonizar los acuerdos, consensos y votaban generalmente todos a favor o por gran mayoría sobre una iniciativa que beneficie a la sociedad, pero hoy más bien son votos libres y democráticos.

“Cuando uno está en el terreno de los hechos (en el Congreso) analizas los planteamientos, se norman un juicio de voto que puede ser decisivo. Tienen esa responsabilidad hoy los diputados de mi partido”, dijo. “Tenemos que respetar la decisión democrática de cada legislador”.— Joaquín Chan

“Pedimos que hagan un voto de conciencia, que piensen que en sus decisiones o en sus manos está el que se conserve una gran parte de los empleos que tanta falta harán después de la pandemia”, indicó.

“Considero, con toda seguridad, que cada uno de los diputados analizará con conciencia, basándose en la necesidad de los trabajadores, de las industrias, de las empresas que están a punto de quebrar, independientemente de los que cerraron, que dieron de baja a una parte de su personal, que nos espera una situación más complicada de bajas en los empleos, si no se apuntala bien el proyecto de la reactivación económica que tiene el gobierno del estado”, explicó. “Por eso creo que los señores legisladores y legisladoras, cada uno estará asumiendo una responsabilidad donde si tienen los elementos en la mano para que analicen y valoren, deben de votar a favor de los empleos y las empresas en crisis. Las necesidades y el plan de reactivación está plasmado en un documento que generó un grupo de trabajo previo a la solicitud del préstamo (de $1,728 millones). Están claras las propuestas donde están contemplados todos, los municipios, la obra pública, la salud, y todo lo que conlleva la reactivación económica de Yucatán”, aseveró.

“Hay apoyo a los micro empresarios, a los pequeños y los que requieran de un apoyo que les permita seguir operando sus negocios. Hay mucho desempleo, no hay dónde trabaje la gente; cuando no hay problemas de salud como ahora, el Congreso del Trabajo enviaba a los desempleados a otras empresas donde se necesitaban de acuerdo a su experiencia y expediente laboral, ahora no podemos ayudar a esos trabajadores, no podemos ser los facilitadores de los desempleados para que se acomoden porque todos los negocios están iguales, están al borde de la quiebra”.

El líder de la CROC de Yucatán admitió que por esta pandemia del coronavirus Covid-19 los trabajadores han sufrido, además de la pérdida del empleo, una reducción de tabuladores salariales y prestaciones sindicales que habían conquistado en sus luchas, y si no hay recuperación económica en las empresas difícilmente las volverán a recuperar. Y eso afecta también a la clase obrera.

“Esta solicitud del gobierno, en mi opinión particular, la veo como una necesidad para estar preparados e iniciar ya el proyecto de recuperación económica en el estado”, señaló. “Consideramos que la reactivación gradual ya está en marcha, pero los recursos presupuestados creo que no van a ser suficientes para que el gobierno estatal tenga los elementos económicos y no se nos caiga más la economía del estado”, dijo.

“ Antes de la pandemia éramos de los primeros en economía, estábamos arriba en crecimiento y en el PIB, en productividad, y eso es lo que requerimos que se mantenga. Nos preocupa porque estamos resintiendo las bajas de plazas laborales en el sector obrero, en los contratos colectivos, hay muchas necesidades y ese préstamo puede amortiguar los efectos negativos de esta pandemia”, afirmó.

El nuevo préstamo que solicita el gobernador Mauricio Vila Dosal al Congreso ya fue votado en la Comisión Permanente de Presupuesto y esta semana se someterá a votación en el Pleno del Poder Legislativo, donde hay un apoyo dividido a dicha solicitud.

"que piensen que en sus decisiones o en sus manos está el que se conserven una gran parte de los empleos que tanta falta harán después de la pandemia".

"Considero que cada uno de los diputados analizará con conciencia, basándose en la necesidad de los trabajadores, de las industrias, de las empresas que están a punto de quebrar y de las que cerraron".