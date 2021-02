“Que me devuelvan a mis hijos”: Madre acusa a la Prodemefa

Madre acusa a la Prodemefa de no aplicar la justicia

“Aquí la procuración de justicia se inclina al mejor postor. Quien tiene dos pesos más que tú, tendrá la razón”, señaló la licenciada Dariana Quintar Narváez al denunciar públicamente violaciones a la ley y corrupción por parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En una rueda de prensa a la que convocó ayer por la mañana en la agencia 29 de la FGE, la abogada expuso el caso de la señora Neidi Arjona, a quien la Prodemefa le quitó a sus hijos luego que denunció la sustracción de uno de ellos.

Según recordó, en 2015 su hija de 15 años, bajo engaños, fue sustraída de su domicilio por un hombre de 44 años de edad, a quien denunció de manera penal.

Tras recuperar a la menor, dice la abogada, la señora fue acusada de violencia familiar y homicidio al señalarla como la responsable de obligar a su hija a abortar a los siete meses de embarazo y enterrar el producto en el patio de su casa.

En cambio, dice, al hombre que acompañaba a la menor no se le fincó ninguna responsabilidad al respecto.

La licenciada calificó estos actos de abusos, violaciones y violencia institucional por parte de la Prodemefa y la Fiscalía hacia las personas que acuden buscando apoyo. A la señora Neidi el pasado 19 de enero le quitaron a sus hijos: la joven de 16 años, un niño de 13 y uno más de 12 años, quien tiene cáncer.

La madre acusó a las autoridades en la materia de no procurar los derechos de los menores al separarlos de su red familiar.

Además, indicó, teme por la integridad de sus hijos porque el menor, enfermo de leucemia, no ha acudido a sus citas médicas y por tanto no estaría tomando sus medicamentos. “Eso lo pueden decir los doctores, tenemos testigos”.

“Solo quiero que me devuelvan a mis hijos. No es justo lo que hace la Fiscalía, no investigan bien. Hace un mes y cuatro días que no veo a Azael”, señaló doña Neidi entre lágrimas.

Junto a este caso se expuso el de Irving Molina, a quien la Prodemefa también le habría quitado a sus hijos luego de denunciar maltrato por parte de la madre.

Según la abogada, había pruebas suficientes para demostrar que la madre era quien ejercía violencia sobre el menor, pero le habrían entregado a los niños por la presión de unas activistas.

“Teresita (Anguas Zapata, procuradora) dijo que la presión mediática de las activistas la obligaba a entregar a los niños”, aseguró la abogada y dijo que tiene pruebas de esa declaración.

Dariana Quintal enfatizó la falta de capacitación y la violencia generalizada por parte de la Fiscalía al actuar según la presión social.

Finalmente hizo un llamado al gobernador Mauricio Vila Dosal para que tome cartas en el asunto, pues las dependencias que intervienen en la procuración de justicia a favor de los menores corresponden al Ejecutivo del Estado.

“Solo le pregunto al gobernador Mauricio Vila: ¿tan poco valen los niños del estado para que no haya hecho un solo pronunciamiento al respecto? No muestra señal ni interés a la situación del Caimede, de la Prodemefa y de todas estas personas. En su momento quisimos acercarnos a él y no se tomó la molestia de escucharnos”, sentenció la abogada.

Responde la Prodemefa

Sobre los casos expuestos, en un comunicado la Prodemefa informó que los hijos de la señora Arjona quedaron bajo resguardo del Estado por posibles factores de riesgo para ellos, conforme a la carpeta de investigación que se encuentra en período de integración por parte de la Fiscalía.

“Priorizando el interés superior de las niñas y el niño, en tanto se siguen los cauces legales de la investigación, éstos se encuentran bajo resguardo con las atenciones necesarias para su cuidado integral”.

“Conforme a una valoración médica, los menores se encuentran en buen estado de salud”, indicó.

En el caso del señor Molina, la procuraduría precisó que el Juez de Oralidad Familiar determinó desde agosto de 2020 que los hijos estén bajo tutela de su madre.

En el tercer caso de la señora R. M. R. G., el Juzgado de Oralidad Familiar decretó en un expediente iniciado en 2013 que la custodia de sus dos hijos la tenga el padre de familia.

“Los niños y adolescentes que han quedado bajo tutela del Estado han sido puestos a disposición por la Fiscalía General, derivados de una denuncia por hechos posiblemente delictuosos contra ellas y ellos”. — Gabriel Chan Uicab

“La Prodemefa es un organismo auxiliar de las autoridades en materia penal y familiar como son la Fiscalía General y el Poder Judicial, y reitera su compromiso por la defensa del interés superior de la niñez conduciéndose en apego a las leyes vigentes en la materia”.