“Que no pierdan la fe”: ven enojo social por la política económica federal

En una conmemoración atípica del Día del Trabajo, sin las marchas ni las concentraciones de obreros que se acostumbraban, Pedro Oxté Conrado, presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso del Trabajo en Yucatán, advirtió que “hay enojo social contra la política económica del presidente de México porque los paganos somos los trabajadores. Se dice que hay programas sociales para los trabajadores por el coronavirus, pero no son suficientes”.

“A los empresarios les pedimos cerrar filas, el que tenga la capacidad económica de seguirlos atendiendo que lo siga haciendo, los que no puedan, les pedimos buscar alternativas para ayudarlos por medio del contrato colectivo que tengan, buscar negociaciones, pero que no desaparezcan los empleos”, agregó.

Oxté Conrado, quien también es líder estatal de la CROC, pidió a las autoridades en general “que haya conciencia, más en estos momentos, para apoyar a los trabajadores en lo que requieren para su subsistencia, porque dentro del régimen que vivimos aún no logramos el equilibrio para distribuir bien la riqueza”.

De igual forma consideró que este año el Día del Trabajo será histórico porque por primera vez no marcharon, y recordó que desde el año pasado empezaron a chocar con intentos de acabar con estas concentraciones por autoridades que les negaron el apoyo para estos movimientos, como cuando el propio gobernador Mauricio Vila Dosal manifestó que no era obligatorio.

“Esa declaración del gobernador lo tomamos contra nuestra marcha, por eso en redes la arenga que promovimos, y a pesar de eso fuimos a la marcha como 10 mil trabajadores. La burocracia no salió, esa fue la indicación subliminal del Ejecutivo”, comentó.

El presidente del Congreso del Trabajo señaló que este año finalmente ya no marcharon, pero por cuidar la salud de los trabajadores, para no arriesgarlos ante el grave problema de la pandemia del coronavirus, que ha dejado muchos centros de trabajo en tan malas condiciones que muchos ya cerraron, sobre todo por la carga tributaria que el gobierno federal no ha querido considerar, ni siquiera por la contingencia.

Como líder de la CROC, Oxté Conrado puntualizó que ésta siempre ha sido una central obrera combativa, que exige el derecho de los trabajadores. Muchos años atrás, cuando lo hacían independientes con sindicatos respetables, pero luego por análisis, decidieron que tenían que unificar las fuerzas, se sentaron a dialogar con la CTM y hacer un frente común de lucha que aún persiste en estos días.

En su mensaje a los trabajadores el dirigente les pidió “no perder la fe en que va a haber y habrá un milagro para que esta enfermedad, este coronavirus desaparezca lo más pronto; mientras tanto que busquen forma de subsistir”.

“Nosotros seguiremos haciendo gestiones para apoyar a los que están sin trabajo, que están bien focalizados. Hay algunos que todavía conservan el 100% de sus salarios, pero muchos han tenido que sacrificar parte de su sueldo para conservar la fuente de trabajo, en algunos casos hasta el 50% de sus ingresos, y también hay quienes ya perdieron su trabajo”, indicó el dirigente.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Como parte de sus gestiones el líder obrero citó que su central acudió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien externaron la preocupación de los trabajadores, y la respuesta que les dieron fue por parte de la Secretaría del Trabajo, donde les pidieron un listado de taxistas del país, así como de transportistas a los que les llaman hombre-camión, por trabajar solos, y apenas se está armando esa lista.

Oxté Conrado expresó todo su respaldo moral a las peticiones de los empresarios, que también buscan opciones para salir adelante y defender las fuentes de trabajo, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como del sector turismo que son los más afectados, donde es más severa la situación, igual que la industria gastronómica, y más sin apoyo del gobierno federal.