Se aborda en el Congreso una reciente polémica

Diputados del PRD, PRI y Movimiento Ciudadano pidieron ayer a la Auditoría Superior del Estado, desde la tribuna del Congreso que supervise, revise y audite a la Secretaría de Fomento Turístico los millones de pesos que gastan, aunque dicen que es gratis, en promociones como las de los “influencers” que terminaron ofendiendo a Yucatán.

“Con todo respeto también le pedimos al gobierno del Estado, le eche un ojo de águila a las promociones que pagan, como la de Ha-Ash que no se hizo, y atienda la devolución del pago de boletos del Festival de la Trova, que tampoco se hizo, le pedimos respetuosamente al gobierno, que revise cuidadosamente su política de promociones y difusión de Yucatán, que no solo vengan a tomar y hacer chacnules (desnudos)”, dijo Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD.

Warnel May Escobar, diputado del PRI, al presentar su iniciativa para crear el Consejo de Promoción Turística de Yucatán, también pidió en la tribuna que la ASEY investigue si el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Turismo no erogó recursos para la visita de “influencers” a diferentes lugares de Yucatán, para darle seguimiento a este tema “que ha polarizado y enojado a la sociedad yucateca”.

También Milagros Romero Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano, al sumarse a las peticiones de sus compañeros del PRI y el PRD, lamentó que estas peticiones, reclamos y señalamientos no se hubieran hecho también cuando la hoy exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco traía artistas, regalaba pibes en México a conductores de programas de la farándula y demás.

Los diputados se refirieron en esos términos, sobre la polémica que generaron los “influencers” que estuvieron en la entidad el pasado fin de semana, invitados por la Secretaría de Fomento Turístico y según el gobierno vinieron gratis para promocionar el estado, pero fueron incluso desalojados de Uxmal, aunque la empresa que los trajo lo niega, entre otras molestias que generaron.

Al llegar a los asuntos generales de la sesión de ayer en el Congreso, el primero en llevar este tema a la tribuna fue el priista May Escobar, dijo que son muy discutibles y virales al menos los vídeos que subieron de Izamal, sobre todo ofensivos, cuando a pesar de ser el primer pueblo mágico de México, lo consideran como un pueblito, y más cuando se refieren al convento franciscano como una hacienda.

El diputado señaló que al menos la secretaria de turismo debería haberles in formado que acudirían al convento cerrado más grande del mundo después del de Roma, además de que se le conoce en el plano internacional, entre otros datos que debieron darles, para no decir barbaridades.

En su turno Cuevas Mena replicó un mensaje de un cómico regional que en una de sus presentaciones expresó: “Si ser ‘influencer’ es promocionar el alcoholismo, la pérdida de valores, la promiscuidad, y nada que fortalezca el tejido social lastimado en los tiempos actuales, Gracias, prefiero seguir haciendo teatro que resalte y promueva nuestra cultura, aunque las autoridades lo ignoren”.

El perredista añadió que, “venir a tomar, ofender, hacer chacnules (desnudos), romper todas las reglas de salubridad y en general, como el toque de queda y otras, no es válido en aras de la promoción que dicen hacer del estado”.

El diputado se unió al llamado para que la Auditoría, de acuerdo a sus atribuciones, revise y audite de manera particular la mencionada Secretaría, “porque no es solamente este caso donde se gastan millones de pesos y luego dicen que fue gratis, tenemos aún denuncias de ciudadanos que compraron su boleto para el Festival de la Trova y no se les devuelve el dinero, esta el caso de hash que tampoco hicieron”. Por eso el legislador pidió al Gobierno del Estado revisar cuidadosamente su política de difusión y de promoción del estado, “para conocer qué queremos promover y qué mensaje queremos mandar hacia afuera”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

PropuestaLey

En el Congreso ayer se presentó una iniciativa para crear el Consejo de Promoción Turística de Yucatán.

Organismo

En cuanto a la iniciativa, el diputado priista Warnel May Escobar explicó que propone modificar la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo del estado, con el fin de crear el Consejo de Promoción Turística de Yucatán, como un ente descentralizado, que tuviera por objeto promover, impulsar y ejecutar programas de promoción de los destinos turísticos de la entidad, así como reemplazar a los fideicomisos sectoriales.