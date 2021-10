MÉRIDA.- ¿Dónde están los animales de los circos en México y Yucatán? A ciencia cierta no se sabe. Sobre su paradero hay varias versiones. Lo cierto es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) carece de información detallada sobre el paradero. Entre la gente de circo unos dicen que fueron donados y otros decomisados; unos más afirman que la mayoría se vendió y algunos más que murieron.

¿Cuándo se prohibieron los animales en los circos en México?

A partir del 8 de julio de 2015 entraron en vigor las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General de la Vida Silvestre, que prohibieron en todo México el uso de animales silvestres en los circos. La ley permite exhibirlos en zoológicos privados, pero no en un espectáculo. En Yucatán la prohibición se aprobó en el Congreso desde el 16 de abril de 2014. Han pasado más de seis años y a la fecha la Semarnat no cuenta con información completa sobre el paradero de las especies que participaban en los espectáculos de las carpas.

Esto quedó en evidencia el pasado 15 de octubre por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, luego de que resolvió que la Semarnat debe realizar una búsqueda exhaustiva de la información faltante sobre el paradero de diversos animales. La razón fue que una persona solicitó el desglose de los destinos que tuvieron los ejemplares que se encontraban en los circos.

Sin información completa sobre los animales en los circos

Sin embargo, la dependencia informó que no localizó la información. Luego de que el solicitante se inconformó, la Semarnat puso a disposición 67 informes físicos sobre algunos ejemplares, ya sea por ventas, intercambios y/o entregas voluntarias. Sin embargo, nada de la información está disponible en formatos digitales. Además, no responde a la información sobre la cantidad y tipo de especies reubicadas y su destino específico.

En julio de 2019, una investigación de Santos Mondragón reveló que ni la Profepa ni Semarnat conocían el paradero de 1,600 ejemplares, de dos mil, que estaban a cargo de los circos. Según lo difundido, en ese entonces la Profepa solo tenía certeza del resguardo de 212 animales y la Semarnat sabía que 537 ejemplares seguían. en posesión de los circos. De acuerdo con lo difundido por el Inai, dos años después, las dependencias aún no tienen los datos completos.

Animales de circo murieron

Entre la gente de circo tampoco hay muchas certezas. Coinciden en que fue un duro golpe a los espectáculos de carpa y que se trató de una decisión con fines políticos.

"En un principio la gente iba al circo por los animales. Luego de la prohibición, al principio fue complicado", recuerda Alejandro Padilla Montoya,de familia yucateca y administrador del circo "London". "La mayoría de los circos los vendieron y algunos se donaron a zoológicos o están en algunos ranchos", afirma. En su opinión, "el PVEM lo hizo mal", ya que fue un cambio drástico para la vida de los ejemplares crecidos en cautiverio: "Algunos murieron de tristeza".

"El tema de los animales fue totalmente político", reitera Luis Mejía Flores, el payaso "Pope Pope", propietario del "Forever Circus", quien considera que la ley fue discriminatoria pues hay otros espectáculos con animales que aún se permiten como las corridas de toros. En su opinión, la medida afectó la asistencia a los circos.

Prohibición de animales en los circos en México

"Ya de por sí la situación venía muy difícil... desde los animales (cuando se prohibió su uso en espectáculos circenses). Nos quitaron el 50% de los atractivos y esto fue un duro golpe. Luego vino la pandemia. Fuimos de los primeros en cerrar y seremos de los últimos en abrir", señala el también exrey del Carnaval de Mérida.

Sobre el paradero de los animales, "nadie sabe dónde quedaron, se especula que los vendieron", afirma el empresario de circo yucateco. Y es que tanto él como Padilla Montoya consideran que en el caso de los animales decomisados, las autoridades "no tienen ni idea de cómo mantenerlos y tratarlos".

También se habló de que serían llevados a santuarios de conservación, pero la realidad es que no existen, afirma Mejía Flores. Incluso recordó a "Big Boy", el elefante que vivía en una carpa y que fue recientemente trasladado a un zoológico de Culiacán y posteriormente a un santuario de esa zona . "No sabían cómo moverlo o tratarlo, una persona de conocida familia de circo fue llamada para atenderlo y cuidarlo", dijo. Y fue el paquidermo el que inauguró un santuario en México. Fue seis años después de que entró en vigor la prohibición de animales en los circos, la cual también contempla la existencia de estos lugares.

"Pope Pope" también recuerda que varios empresarios alcanzaron a vender a los animales, aunque admite que a otros los sancionaron o multaron.

Casos de maltrato animal en circos

En registros de prensa hay al menos tres reportes de animales decomisados a los circos En Yucatán.

El 17 de marzo de 2014, de acuerdo con archivos de Diario de Yucatán, personal de Profepa decomisó un oso negro, un león africano, un tigre de Bengala y tres monos araña en Dzidzantún al "Harley Circus". Días después les confiscaron dos llamas del Perú y una cebra en Baca. En ese entonces aún no estaban prohibidos los espectáculos con animales, sin embargo, cometieron tres infracciones: no tener documentación de la legal procedencia de los animales, tener ejemplares (el oso y los monos araña) en peligro de extinción y no darles un trato digno, toda vez que se les detectó lesiones.

Dichos ejemplares fueron trasladados al zoológico de El Centenario en Mérida. El oso fue trasladado en mayo de ese año al zoológico de Pachuca, Hidalgo. Sin embargo, en octubre de ese año se reportó su fallecimiento. Y es que al oso negro se le extirpó el maxilar inferior, el león africano no tenía garras ni colmillos, y un tigre de Bengala presentaba disfunción en sus extremidades. En ese entonces la Profepa informó que le impuso multa de $700,488.90 y le revocó el permiso para tener animales a los propietarios del circo. Además, en agosto de 2017, un juez de Distrito, adscrito al estado de Yucatán, sentenció al responsable del espectáculo a dos años de prisión y multa de 72 mil 800 pesos, por el delito contra la biodiversidad.

Circo con animales en Yucatán

El 24 de junio de 2015, se dio a conocer que la Profepa incautó a 20 animales que estaban en terrenos de la comisaría de Xmatkuil. Eran cuatro camellos, tres dromedarios, seis tigres de bengala y siete papiones sagrados, que estaban en pequeñas jaulas y "desprovistos de agua y alimentos", según la dependencia. En general, presentaban problemas de la piel y desnutrición, además de los felinos no tenían garras ni colmillos, informaba el comunicado. Dichos animales también fueron trasladados al zoológico de El Centenario.

En marzo de 2017, ya con prohibición para presentarlos en espectáculos, la Profepa decomisó tres tigres, un león y tres apapiones sagrados al circo "Harley" en Tekax, los cuales se encontraban en encierros reducidos. Además a los tigres les amputaron las garras y el león tenía una lesión en la piel. Además, los propietarios no contaban con la documentación correspondiente para acreditar la legal procedencia de los ejemplares.

¿A dónde llevan a los animales rescatados?

En Yucatán, la mayoría de los animales decomisados o rescatados por las distintas oficinas del gobierno estatal o ederal son trasladadas a los zoológicos de Mérida. De acuerdo con datos proporcionados por el Ayuntamiento de Mérida, en El Centenario y Animaya hay 149 animales que han sido entregados en lo que va del año por distintas oficinas como Semarnat, Profepa o PGR.

Sin embargo, se desconocen las condiciones en que fueron obtenidos por las dependencias que los entregaron. La Secretaría de Desarrollo Sustanble y particulares también han contribuido a aumentar la población de dichos zoológicos. Y es que ambos lugares son unidades de manejo ambiental, por lo que están obligados a recibir a los animales que les llevan para resguardo.

En resumen, hay muchas versiones, datos fragmentados y pocas certezas. Mientras, la pregunta sigue en el aire: ¿Dónde están los animales de los circos en México y Yucatán?