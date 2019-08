En un teatro sería el primer informe de Renán Barrera

El lunes 26 próximo, en el Teatro Armando Manzanero se realizaría el Primer Informe Municipal del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, según anticipó el mismo concejal.

“Ya estamos en la parte preliminar de la organización, recuerden que por ley los alcaldes tenemos que rendir un informe en días previos al 1 de septiembre, cuando se cumple un año de que tomamos posesión, y estamos trabajando ya en ello, esperamos sea en los últimos días de agosto”, dijo el munícipe, entrevistado al finalizar un evento.

“Vamos a proponer el 26 de agosto alrededor de las 10 de la mañana, estamos buscando que nos autoricen una sede alterna a la sala de Cabildo, podría ser algún teatro, como el Armando Manzanero”, añadió.

El funcionario destacó la necesidad de ser prácticos, cuidar los recursos y afectar lo menos posible a la población, por ello no habrá cierre de calles, no se hará en el exterior del Ayuntamiento como se había hecho y se busca un lugar que permita comodidad y no desquicie el tráfico.

Cálculos

Además aseguró que el costo será menor de lo que se ha invertido en otros años, estimó un 50% menos.

“Todavía no hemos decidido nada en concreto, tenemos que ajustarnos al presupuesto que el Cabildo autorice y queremos que sea un evento sencillo, donde lo que prevalezca sea la información”, apuntó.

Resaltó que el jueves 15 de agosto se tendrá una sesión ordinaria de Cabildo para determinar los costos, organización, invitaciones y se autorizará el tope de gastos, “queremos que sea lo menos costoso posible”.— Luis Iván Alpuche Escalante