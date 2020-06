Queja de comerciantes por extender las restricciones a la venta de licor

“Fue una imposición, no nos pidieron opinión, ni avisaron”

Fue una imposición del gobierno, a nosotros no nos pidieron opinión, ni siquiera nos consultaron, ni avisaron, me enteré por la prensa; considero que debieron platicarlo con las cámaras, al menos hacernos gente, pero ni siquiera nuestra opinión pidieron, dijo ayer Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, al opinar sobre la prórroga hasta el día 28 de la venta de cervezas, vinos y licores de forma limitada y solo a domicilio.

El empresario insistió en que este fin de semana es importante para el comercio, pues el Día del Padre es uno de los festivos cuando sus ventas son buenas. El año pasado por esta celebración sus ventas fueron de alrededor de $360 millones, pero en esta ocasión, hasta ahorita ni siquiera los dejan abrir.

“Ya se lo hemos dicho al gobierno, para el caso de la venta de bebidas alcohólicas les propusimos que al menos en los supermercados a las familias que hacen sus compras para la casa, alimentos, verduras, la despensa, se les permita aunque sea un six (una canastilla) de cervezas por familia, entiendo que no quieran liberarlo por completo, que se permita aunque sea limitado”, expresó el dirigente de la Canaco.— David Domínguez Massa

“Ojalá que este fin de semana, por ser el Día del Padre (el domingo) al menos se permitiera incluso a los restaurantes llevar comidas y bebidas en envase cerrado a domicilio, los encargados de llevar los servicios están plenamente identificados con las empresas, sería además de legal, sobre todo un chance de tener un ingreso más, como darles oxígeno ahora que todo es complicado”.

El empresario comentó que este es uno más de los problemas que tienen en la reapertura de los negocios, en esta reactivación de la economía encuentran muchas limitaciones, empezando por no permitirles trabajar los fines de semana, que es cuando más se hacen sus ventas, es cuando hacen al menos el 40% de sus operaciones semanales.

“En otros estados si se permiten las ventas en fines de semana, por ejemplo en Guadalajara, Monterrey, aquí cerca en nuestro vecino Quintana Roo, ahí ya entendieron lo que aquí el gobierno no quiere entender, que es en sábado y domingo cuando más vendemos, que el virus no se va a ir, pero si seguimos así de limitados los negocios sí se irán, cerrarán... ¿qué no ven que los empleos se están yendo?, la economía se sigue deteriorando día a día”, reiteró.

El dirigente empresarial añadió que, incluso, muchos de los negocios que expenden bebidas alcohólicas siguen cerrados por no tener con quien prestar el servicio a domicilio. “Con esta reapertura de los establecimientos de manera limitada en sus operaciones, se les complica las ventas, les está afectando, se necesita tener más ingresos pero las limitaciones lo impiden”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Comercios pasan apuros

El empresario dijo que muchos comercios pasan apuros para mantenerse. “No pocos de ellos tienen un espacio de menos de 150 metros cuadrados se les limita a tener un cliente por cada 10 metros cuadrados, y en otros con menos dimensiones ni siquiera se les permite el acceso a los clientes, desde la puerta se les atiende, y casi hay que adivinar qué quieren para hacer las ventas”.

Salum Francis insistió en que este fin de semana es importante para el comercio. “Es uno de los días festivos cuando sus ventas son buenas, es el Día del Padre... el año pasado por esta celebración las ventas de los comercios fueron de alrededor de 360 millones de pesos, pero en esta ocasión, hasta ahorita, ni siquiera nos dejan abrir por las disposiciones”, lamentó el líder comercial.