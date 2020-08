Queja por despido irregular

Presiones y acoso en un plantel del sistema Conalep

Cristian Alberto Canto Ortegón, quien trabajaba como auxiliar de servicios generales del Conalep Plantel Mérida II, denunció públicamente a Roger Alberto Bacelis Flores, director de la escuela, por despido injustificado y hostigamiento.

El joven, acompañado de Gabriela Pérez Herrera, delegada sindical, explicó que el 20 de agosto pasado fue llamado a la oficina del director, quien junto con el administrador Alfredo Salazar, le informaron que había perdido su trabajo sin darle una justificación o razón para quitarle su empleo.

“Me quisieron obligar a firmar una baja voluntaria, pero me negué porque, además, solo iban a darme un finiquito de ‘agradecimiento’ y no el pago que me corresponde”, indicó.

Según explicó, días después acudió a la escuela ubicada en Sambulá y solicitó la hoja de su finiquito para tomarle algunas fotografías y tener pruebas a fin de entablar una demanda laboral, pero cuando el director y administrador se dieron cuenta, dijo, lo encerraron en una oficina.

El joven comentó que tuvo que llamar al 9-1-1 y fue hasta que la policía intervino lo dejaron salir del plantel.

Por lo anterior, dijo el joven, acudió a la Fiscalía General del Estado e interpuso una denuncia por privación ilegal de la libertad, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación número UE-208/2020.

La delegada sindical señaló que no es la primera vez que los empleados basificados tienen quejas del director, a quien acusó de grosero y de hostigar al personal.

A esta denuncia se sumó la de la joven Eyra Peredo Garrido, quien dijo que desempeñaba funciones en la escuela como psicóloga, hasta que surgió un problema con dos menores de edad.

“Expuse el problema al director como es mi deber y él me dijo que la única manera de darle solución es decirle a los papás que casen a los muchachos”.

La psicóloga explicó que tuvo discrepancias con el director, por esa razón comenzó a ser acosada y hostigada por el titular educativo.— Gabriel Chan Uicab

“Venía y me decía ‘qué bonita niña’, ‘qué bonita estás’ y otras cosas”, dijo la joven.

“Lo hablé con el sindicato en su momento, me dijeron que no diga nada, que lo iban a solucionar, y sí se solucionó, pero me quitaron mis funciones y ahora me tienen sentada en la biblioteca todo el día sin hacer nada”, comentó la joven.

Los denunciantes pidieron la intervención de Manuel Jesús Campos Ancona, director estatal del Conalep, y de las autoridades federales para solucionar este conflicto porque, dicen, aunque la delegada sindical ha enviado varios oficios para hablar con el director y dar una solución, éste se niega a hablar con ellos.

El reportero de Megamedia también pidió hablar con el director para conocer su versión, pero indicaron que no se encontraba en el plantel y no sabían cuándo iba a estar.