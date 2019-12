Quejas de heridos por el accidente de un autobús

Ya hay cuatro denuncias

Hasta ayer, cuatro personas habían interpuesto sus denuncias en la Fiscalía General del Estado de Yucatán por las lesiones que sufrieron en el accidente del autobús que chocó contra la rama de un árbol el lunes por la tarde en la calle 60 Norte.

La SSP indicó que el chofer y la unidad habían sido puestas a disposición de la Fiscalía y que vigilar el cumplimiento de los deberes con los lesionados le correspondía a esa dependencia y al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano, que es el órgano encargado de dar las concesiones a las empresas camioneras.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la carpeta de investigación contra el chofer y Minis 2000 se estaba integrando, aunque, como ya se sabe, el chofer sería liberado 48 horas después de su detención. Sin embargo, dijeron que ya había sendas denuncias de cuatro personas de las seis que fueron reportadas como lesionadas en el accidente.

Como informamos, el autobús chocó en la calle 60 Norte contra un árbol y los lesionados no tenían garantizada la atención médica, pues el autobús no maneja pólizas de seguros en caso de accidentes, irregularidad que es de conocimiento de las autoridades competentes que han tolerado esta práctica, no sólo a la empresa señalada, sino también a muchas otras.— Gabriel Chan UIcab

