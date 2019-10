Quejas por falta de traductores

Actualmente la Codhey tiene tres casos en ese tema

De 2000 a 2019 hemos tenido 14 quejas de personas mayahablantes, cerca de una por año, informó Miguel Óscar Sabido Santana, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Indicó que está previsto que las instituciones tienen que proveer un traductor y si no lo tuvieran, se tiene que buscar alguno que sirva y que tenga certificación con la que pueda respaldar su conocimiento de la lengua o el idioma. “En caso de que no haya alguno acreditado se tendrían que auxiliar de un perito que de manera oficiosa lo haga”, dijo.

“Hay dependencias que si se trata de un mayahablante se auxilian con el Indemaya, si es de otro idioma hay que buscar a través de alguna instancia estatal o federal de algún perito que traduzca, como el Instituto de Pueblos Indígenas, o si se trata de alguna persona extranjera, que se disponga un consulado u otra institución, como la Universidad Autónoma de Yucatán, o algún centro de estudios donde exista algún traductor”, comentó.

Recordó el caso de una mujer detenida en Tekax, quien sufrió un aborto, a ella le siguieron un proceso y alegó que nunca estuvo asistida de alguien mayahablante, ya que no domina el español, necesitaba un perito y no lo tuvo en su momento, entonces se emitió una recomendación en ese sentido. “Actualmente tenemos la queja de una persona de otro estado, quien habla una lengua indígena y aquí no tenía traductor y hay también una de un extranjero que solo habla inglés”.— Luis Iván Alpuche Escalante

Derecho

“Es un derecho constitucional que todas las personas deben ser informadas en su idioma de la situación que sea o de cualquier trámite y para eso hay diversas instituciones que deben de tener peritos y en caso de no contar, pedir el apoyo de otras instancias”, apuntó el titular de la Codhey

Casos

El organismo tiene la actualidad tres casos vigentes relacionados con personas que no estuvieron provistos de un traductor. Uno es de alguien que habla mixe y otro, solo inglés.