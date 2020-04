Quejas por una “ola” de alzas

La Profeco recibió ya 47 denuncias en esta pandemia

Política y gobierno

La representación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Yucatán informó que los comerciantes ya desataron una ola de aumentos de precios en sus productos a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19.

Hasta el domingo pasado, la Profeco había recibido 47 denuncias formales contra supermercados y tiendas de Mérida por presuntas alzas de precios en varios productos; además, realizó 70 visitas de vigilancia y monitoreo “sorpresivo” y 11 inspecciones ordenadas desde las oficinas centrales donde también llegan las denuncias de sobreprecio de artículos y productos de consumo.

la ProfecoEn Yucatán, la Profeco ya realizó 128 acciones en estas primeras semanas de la contingencia sanitaria, suspendió administrativamente dos tiendas de Bodega Aurrerá e hizo una exhortación a otra tienda de esa misma cadena comercial en Hunucmá. La directora metropolitana de la Profeco en Yucatán, Sisely Burgos Cano, informó que aún no multan u ordenan el cierre de algún negocio porque están en pleno procedimiento administrativo contra los establecimientos, pero no duda que en breve alguno de ellos reciba la primera sanción económica porque una tienda de una cadena comercial local no ha respondido a los requerimientos.— Joaquín Chan Caamal

Dijo que enfocan su trabajo de verificación de precios en productos de la canasta básica y para evitar el sobreprecio por la alta demanda generada por el Covid-19. También tiene en estos momentos el programa de vigilancia de la Semana Santa, pero la prioridad es evitar el encarecimiento de los productos de la canasta básica y abusos derivados de la pandemia del coronavirus.

