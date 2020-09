MÉRIDA.- Mediante un comunicado La Comisión de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hizo pública su molestia por las acciones de los Influencers en Uxmal.

De acuerdo a la información difundida la Comisión asegura que los jóvenes que forman parte de este grupo no respetaron las reglas de la 'nueva normalidad'.

Todo esto debido a que en las imágenes y vídeos difundidos por los influencers se puede notar que no usaron cubrebocas, ni respetaron la sana distancia.

La Comisión también asegura que el personal del sitio se vio en la necesitad de sacarlos de la zona porque no tenían la actitud, ni la disposición de estar en sintonía con las medidas ya establecidas para la visita; además de la reincidencia en desobedecer las instrucciones del personal.

Asimismo hicieron un llamado a no replicar las acciones realizadas por lo jóvenes, ya que aseguran estas ''promueve la irresponsabilidad dentro del sitio''.

También aseguraron que el mal accionar podría desencadenar efectos adversos incluso a la economía como el cierre de ese sitio.

Para finalizar exhortaron a las autoridades que llevaron a esas personas, a indicarles que respeten en todo momento las indicaciones de la federación, así como del personal.

A continuación el comunicado integro:

La Comisión de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adscritos al Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTC), sección Yucatán, rechaza enérgicamente y señala la mala disposición en el actuar de las personas que visitaron la zona arqueológica de Uxmal, conocidos en los programas televisivos como integrantes de Acapulco Shore y que popularmente se les ha denominado como Influencers, toda vez que violaron flagrantemente los protocolos de seguridad e higiene establecidos al momento de visitar el sitio, razón que hizo al personal de custodia del INAH de Uxmal actuar en consecuencia a sacarlos del sitio, debido a que estos jóvenes nunca tuvieron ni la actitud, ni la disposición de estar en sintonía con las medidas ya establecidas para la visita, visibles desde la entrada al parador turístico de la zona y aún dentro de la misma, era demasiada la reincidencia en desobedecer las instrucciones del personal.

No esperamos una disculpa pública de esas personas porque consideramos que no son capaces de dimensionar sus actitudes ni tener conciencia de los tiempos que vivimos, así como tampoco del enorme daño que pueden causar con su ejemplo de inmadurez, que promueve la irresponsabilidad dentro del sitio, por lo que el llamado es hacia las personas que lean el presente boletín a no replicar lo que lamentablemente ocurrió con la visita de esas personas. Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento, antes, durante y después de ingresar a cualquier sitio arqueológico, la distancia social de al menos metro y medio, el lavado constante de manos y por demás está decir, que deberán seguir las indicaciones del personal que labora en el sitio, respetar los señalamientos ahí puestos, así Como no dejar basura en el lugar, ni andar gritando desenfrenadamente, mucho menos amenazar al personal que ahí labora.

Las medidas que se están tomando, como muchas otras que se establecen en comercios, parques, instancias de gobierno, etc., son parte de la denominada nueva normalidad, que implica incomodidades pero que son sumamente necesarias para la contención y propagación de la enfermedad del Sars-Cov2 que produce Covid-19. Nuestro Instituto, en coordinación con las autoridades sanitarias federales y estatales, así como en apego a las indicaciones de la Secretaria de Salud y del Gobernador del Estado de Yucatán, supervisa desde el 31 de agosto a través de la Comisión que suscribe el presente texto para evitar que la reapertura de Museos y Zonas Arqueológicas se convierta en focos rojos de contagios.

Estas medidas han sido revisadas una y otra vez, así como están en constante verificación y modificaciones a fin de que la reapertura permita a las comunidades cercanas e industrias turísticas que puedan ir regresando de forma segura a sus actividades económicas. con la esperanza de mantener buenas prácticas que permitan una recuperación económica adecuada. La conducta mostrada por esos personajes, así como el mal precedente de sus fotos que nos demuestran su incapacidad de seguir las

normas, procedimientos e indicaciones dentro de la zona arqueológica, pueden generar un efecto adverso en quienes entiendan un mensaje erróneo de que las medidas son una exageración, porque no lo son y con ello, desencadenar efectos adversos incluso a la economía como el cierre de ese sitio o de otros donde dichos problemas sean mas recurrentes. Ello dañaría enormemente las economías de la región que esperaban con ansias dicho día de apertura y que se han capacitado en materia de salud para no incurrir en dichas acciones.

Exhortamos enfáticamente a las autoridades correspondientes que llevaron a esas personas, a indicarles que respeten en todo momento las indicaciones de la federación, así como del personal que en ellas labora, no solo en aras del respecto que merecen quiénes ahí se han capacitado y mantienen el compromiso de atender al visitante. Somos sensibles de las necesidades de promoción turística y de la derrama económica que ello representaría, pero también les recordamos, que nuestra misión como Instituto es la salvaguarda del patrimonio de la nación, su conservación, difusión e investigación y con apego a la misma, es que se suscribe la presente nota, especialmente ahora en tiempos que el cuidado debe extremarse y nos encontramos en una situación emergente.

ATTE:

LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGiA E HISTORIA

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DE YUCATÅN