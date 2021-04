'Quien dispone es Dios': abuelita tras vacunarse contra Covid

Balance de la vacunación en Villa Palmira

De manera ordenada y sin contratiempos se llevó al cabo la sexta jornada de vacunación contra el Covid-19 en las instalaciones de la Unidad Deportiva Villa Palmira.

Al igual que en las demás sedes, los adultos mayores que cumplen años en junio comenzaron a llegar al sitio poco antes de las ocho de la mañana, algunos fueron solos y otros acompañados, algunos por su propio pie y otros apoyados con bastones y sillas de ruedas.

Para las nueve de la mañana ya habían llegado 100 personas, entre ellas una mujer que se dijo contenta de estar a punto de recibir la vacuna.

Al sitio también llegó un vecino para preguntar cuándo llegaba la segunda dosis y si se la podrían poner en ese lugar, pues la primera la recibió en la sede de la Canaco.

La afluencia se realizó de manera controlada mediante dos filtros (uno para personas en sillas de ruedas) donde a los adultos se les pedía su INE o CURP.

A varios adultos se les permitió pasar con un acompañante; sin embargo, éstos fueron enviados al área de canchas donde esperaron a que saliera su familiar.

En la calle también se vio a un buen número de personas, esperando a que sus parientes salieran del centro deportivo ya vacunados.

Fue pocos minutos después de las nueve de la mañana cuando comenzaron a salir los primeros.

Susana Orizaba fue de las primeras en salir y lo hizo contenta no solo por haber recibido la vacuna, sino por el trato que le dieron. “Muy buena atención, están ordenados. Además, te muestran qué te están aplicando y te explican. No pensé que estuvieran bien organizados”.

La mujer reconoció que no tenía intenciones de acudir a que la vacunen.

“No quería venir, todavía en la mañana no quería, pero me trajo mi hija, pasó por mí y me trajo”, señaló.

Luego afirmó que no le dolió la aplicación y que les recomendaron no beber alcohol durante 10 días, no consumir productos enlatados ni asolearse.

No beber alcohol fue lo que don Carlos compartió que le dijeron una vez que le aplicaron la vacuna.

El hombre, quien llegó en bicicleta, señaló que decidió ir a vacunarse por todo lo que ha acontecido en el mundo con la enfermedad.

“La vacunación es algo que tenía que ser para estar más protegidos y venir a vacunarnos es una forma de cuidarse”, refirió.

El señor Macario Piña, de 73 años, reconoció que se siente más protegido con la vacuna, aunque aseveró que quien dispone es Dios.

María Feliciana Sonda, quien llegó al centro de vacunación a las 8:30 horas, se dijo contenta de haber recibido la vacuna, que comparó con el piquete de un mosquito. “Bendito Dios, todo bien. Ya me siento más contenta, si está para que viva un poco más, qué bueno. La última palabra la tiene Dios”.

El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que ayer lunes arrancó el proceso de vacunación contra Covid-19 en 27 municipios, y que en Progreso, Temozón y Tixkokob ya comenzó la aplicación de la segunda dosis.

Los municipios donde se está vacunando por primera vez son Kinchil, Abalá, Cantamayec, Chacsinkín, Baca, Dzemul, Hocabá, Kantunul, Tekom, Cansahcab, Bokobá, Dzoncauich, Timucuy, Tunkás, Chankom, Chocholá, Sinanché, Homún, Muna, Halachó, Teabo, Yaxcabá, Tecoh, Tzucacab, Dzitás, Sucilá y Sotuta.

El gobernador precisó que las vacunas que se están poniendo en los 27 municipios son de los laboratorios CanSino y Sinovak. En el caso de la segunda dosis, dijo que son de la farmacéutica Pfizer.

En rueda de prensa, tras un recorrido por el Conalep Mérida 1, destacó que hasta la sexta jornada de vacunación en Mérida no se había registrado contratiempos en ninguno de los centros de vacunación.

En el encuentro con los medios, Vila Dosal señaló que hasta el momento ningún adulto ha presentado alguna reacción tras haber recibido la vacuna del laboratorio AstraZeneca, salvo algunas que pueden considerarse normales con cualquier vacuna, como fiebre o mareos.— IVÁN CANUL EK

Asimismo, recordó que el pasado jueves tuvo una reunión con la secretaria de Gobernación y el gabinete de Salud donde se solicitó que en la siguiente reunión, que sería este jueves, estuviera la secretaria de Educación, Delfina Gómez, para que se aclare si la aplicación de la vacuna sería solo para maestros del sector público o también del sector privado.

Calor

Acerca de si la alta temperatura que en estos días se siente en la entidad afecta a las vacunas, el gobernador dijo que el llenado de las vacunas se hacía en el momento y que ahora, para no ponerla en riesgo por el calor, se precargan en lugares con aire acondicionado y con temperaturas controladas para después aplicarla.

Llenas

“De todas maneras, cada vez que se aplica la vacuna a la persona se le muestra que está llena; además, personal de la Secretaría de Salud y el IMSS supervisa el cargado”.