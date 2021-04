“¿Quién te visita?, ¿quién está cerca de ti? Nadie. El Covid es, como dicen, una muerte solitaria, y eso es lo más triste”, comentó Margarita López Martín, tras recibir la primera dosis de la vacuna conta el coronavirus en el módulo instalado en La Inalámbrica.

La mujer sabe de lo que habla, pues perdió a dos primos en Tabasco y a una amiga por la enfermedad.

“Mucha gente murió y uno no pudo despedirse”, lamentó.

Por eso, apenas supo que vacunarían a las personas de 60 años y más se registró. Fue de las primeras en llegar al centro de vacunación y también de las primeras en salir.

“Estoy contenta. Las enfermeras y los doctores estuvieron pendientes de uno”, relató.

Sin embargo, reconoció que el piquete sí le dolió, “pero gracias a Dios ya estoy vacunada, aunque hay que seguir cuidándonos”.

Desde que comenzó la enfermedad, Margarita López sigue todas las recomendaciones, inclusive, tomaba remedios caseros como medida de prevención.

“Siempre me cuido. Tengo mi gel, me lavo las manos, no salgo a ningún lado. Yo desde que empezó esto me he cuidado”.