Policías vinculados a la muerte de José Eduardo tenían "buen desempeño"

MÉRIDA.- Dos de los cuatro policías municipales de Mérida, detenidos como probables responsables de la agresión, tortura y abuso sexual de un joven veracruzano, son fundadores en la nueva era de la corporación policiaca y lograron ascensos por su buen desempeño.

Los dos agentes tienen 18 años de antigüedad en la Policía de Mérida, son considerados comandantes porque también alcanzaron el grado de policía segundo. Asimismo, uno de los detenidos habría recibido un reconocimiento por el caso del policía asesinado en la capital yucateca el mes pasado.

Aunque la investigación apunta a una posible participación, la corporación policiaca argumenta que los hechos que desencadenaron el escándalo local y nacional no ocurrieron en la celda en la que estaba el veracruzano ni en ningún otro lugar del edificio de la Policía Municipal de Mérida, ubicado en la calle 57 entre 52 y 54 del centro. Sin embargo, no se dieron mayores detalles para no entorpecer la investigación ni el debido proceso judicial.

¿Y las cámaras?

De acuerdo con los datos recabados, todo está grabado por las videocámaras de vigilancia del edificio de la policía municipal, desde que subieron al detenido a la camioneta, su ingreso a la corporación, su estancia en la cárcel y su salida por su propio pie. Sin embargo, se desconoce si el juez de Control que lleva el caso tomará en cuenta y dará validez a estas pruebas tecnológicas. Asimismo, no se puede ocultar o negar que el joven veracruzano tuvo heridas mortales y fue violado, según arrojaron los estudios forenses, al parecer, en otro lugar distinto al edificio de la Policía Municipal.

Cuatro policías detenidos por el caso de José Eduardo

Precisamente para ello está abierta la investigación ministerial y se detuvo a cuatro policías municipales sospechosos. Los fiscales aportaron elementos suficientes para demostrar los delitos que denuncia la representación social y la madre del fallecido, María Ravelo Echevarría, pero hasta que no haya una confesión voluntaria o una sentencia judicial firme, no se sabrá quiénes fueron los autores y responsables del asesinato del joven, violencia que desató una ola de indignación, reclamo de justicia y una protesta nunca vista en Mérida: una parada del ataúd de la víctima frente a la puerta principal de Palacio de Gobierno.

''A mi hermano lo molieron por dentro'', afirma familiar del joven.



➡️ https://t.co/1hxW0lDVMM pic.twitter.com/zsF4UGWnz0 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) August 7, 2021

Lo difícil de este caso será que los policías municipales demuestren su inocencia durante el proceso porque se les atribuye la detención del joven veracruzano en las inmediaciones del parque San Juan. Los agentes están sujetos a proceso judicial por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada y son señalados por la Fiscalía General como responsables. J.E.H.H., E.M.R.L, A.G.G.M., y R.G.B.R. permanecen bajo prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Mérida.

¿Renuncia el director de la policía municipal?

Aunque en fuentes policiacas corrió el rumor de la renuncia del director de la Policía Municipal de Mérida, Mario Arturo Romero Escalante, por este escándalo, todo se habría tratado de una noticia falsa, pues su renuncia no la confirmaron las autoridades del Ayuntamiento.

Las cámaras, las pruebas

Al parecer, las pruebas de las videocámaras de la propia policía municipal son el principal aliado de las investigaciones por el homicidio y abuso sexual contra el joven veracruzano. En este momento no sería conveniente la renuncia del comandante Romero Escalante, porque con sus aportaciones se podría esclarecer lo que realmente le pasó a José Eduardo. Sin embargo, se dijo que el director de la policía municipal está listo para acatar las órdenes del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

Violado y asesinado

De acuerdo con el relato de María Ravelo Echevarría, madre de la víctima, su hijo llegó a Mérida atraído por la buena seguridad de la ciudad y por una oportunidad de trabajo.

Fue detenido por agentes municipales el 21 de julio pasado por "parecer sospechoso" y después de un arresto fue liberado.

Luego José Eduardo, (alias) “Güero”, llamó a su madre y le contó que fue agredido y abusado sexualmente “por policías municipales”.

La mujer viajó a Mérida el día 24 y vio que su hijo vomitaba sangre y estaba mal herido. Lo llevó al Hospital O´Horán, donde no le brindaron atención médica al momento. Interpuso una denuncia ante la Fiscalía General, cuyos médicos forenses certificaron las lesiones y el abuso sexual mientras que el personal de la Fiscalía lo mandó de nuevo al Hospital O´Horán en una ambulancia, donde ahora sí logró su ingreso. Finalmente, el joven falleció por las lesiones.

La posición de las autoridades en el caso de José Eduardo

El gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha lamentaron los hechos y se pronunciaron por este caso, pidieron todo el peso de la ley contra los responsables. El alcalde meridano, de cuya administración depende la Policía Municipal, dijo en una grabación que el fallecimiento se dio “en extrañas circunstancias”.

Les comparto un mensaje en relación a hechos registrados en días pasados. pic.twitter.com/vgCs0i9bsq — Renán Barrera (@RenanBarrera) August 7, 2021

Por cuestiones políticas, el Ayuntamiento Mérida no tenía Policía Municipal, pero se le devolvió cuando el PAN gobernó el Estado y el municipio meridano. Fue el 9 de junio de 2003 cuando el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada le restituyó el mando de la policía municipal a la alcaldesa Ana Rosa Payán Cervera. Eso hace ya 18 años, el tiempo que tienen en la corporación dos de los detenidos.