Quiere un partido sin corrupción ni moches

Ricardo Helguera buscará retomar la esencia panista

Con ideales del panismo puro, el joven Ricardo Helguera Febles compite por la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida porque quiere un partido sin corrupción, sin impunidad, sin moches, sin amiguismos y que no tenga una línea parecida al PRI, porque “si sigue en ese rumbo estaría cavando su propia tumba”.

Compite solo, con sus propios medios y sin padrino político, tal como lo hicieron los grandes guerreros del panismo yucateco como Correa Rachó, Carlos Castillo Peraza, Roger Cicero, Benito Rosel, Rafael Castilla Peniche (conocido como Cachicha), entre otros, que “incendiaban la lucha social y conquistaban corazones con sus discursos. Y si tenían que aportar dinero de su bolsa o trabajar igual que los militantes lo hacían sin prejuicios”.

Con 34 años de edad, Helguera Febles es el candidato más joven de los cuatro aspirantes. Lleva 10 años como militante del PAN y dice conocer perfectamente la doctrina del partido, su historia en el país, sus estatutos y la trayectoria de grandes símbolos del panismo nacional como Carlos Castillo Peraza, Manuel Gómez Morín y Luis H. Álvarez. Ese panismo puro y antiguo quiere implantar en Mérida desde el comité municipal, porque cree fervientemente que la institución no falla, los que fallan son las personas que la dirigen.

“Yo le abono a un PAN sin corrupción, sin impunidad, sin moches, sin amiguismos, sin grupos y líneas muy parecidos al PRI”, reitera. “Yo creo que desafortunadamente nos estamos acercando a esa línea de aquel partido y busco regresar al origen, regresar a ese partido que nos dio victorias ciudadanas, victorias de pueblo sin necesidad de utilizar una política muy poco ética. Quiero retomar ese PAN de Carlos Castillo Peraza, de Manuel Gómez Morín, de Correa Rachó. Ese PAN que incendiaba la lucha social y que conquistaban corazones; ese es el camino correcto. El PAN nació en la oposición, llegó al poder y creo que allí empezó a fallar en muchos aspectos. Lo he dicho públicamente que tenemos un claro ejemplo lo que pasó con Ricardo Anaya; él llega al partido y decide dar dedazo absolutamente en todos los puestos de elección popular, no hubo interna para absolutamente nada. Designó alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, ¿y qué pasó? Ves el mapa geopolítico de cómo quedó el PAN después de la elección y vemos que fue catastrófico para el partido”.

Democracia

Dice que el militante panista está acostumbrado a la democracia interna. “Le quitas ese derecho y se molesta, se va de la institución, busca otro nicho político y el partido se desquebraja”. Cree que es el camino correcto la democracia interna y por ello le apuesta a la militancia, cuyo voto no debe de estar enfocado a que le den un puesto público, una despensa, un hueso, dinero, un pavo o cobertor. Esa idea es la que quiere cambiar como directivo.

Para él no habrá ruptura ni división en esta elección interna entre los cuatro candidatos que compiten, al contrario, “es una fiesta cívica que volverán a vivir los militantes” este domingo 11. Él, en lo particular, asegura que si pierde la elección se sumará al ganador y trabajará con él por el partido. Está convencido de que la contienda es entre compañeros panistas y espera que, si gana, también sus oponentes se sumen al trabajo partidista.— Joaquín Chan Caamal

“El trabajo no para por una elección, el PAN tiene que seguir; no es cuestión de figuras sino de una institución que trabaja por el bien común”, subraya.

Tiene tres propuestas principales: la primera es duplicar el número de militantes en Mérida, porque apenas son 1,600 y quiere llegar a 3,000 militantes; quiere duplicar el número de subcomités, ahora son como 80 o 90 y quiere llegarlos a 200; y la tercera es fortalecer los principios del PAN para que regrese a los orígenes.

“Quisiera salir con esos números en caso de llegar a la presidencia, es mi meta”, dijo. “Quiero que el PAN regrese a sus orígenes. Todavía recuerdo las palabras de Castillo Peraza en una convención. Él dijo que vio a grandes partidos desmoronarse por solamente buscar el materialismo y si el PAN pierde su alma, estaría cavando su propia tumba. Yo creo fervientemente en esas palabras de Castillo Peraza, si no le metemos alma a PAN, que la está perdiendo, yo creo que vamos por mal camino y con un riesgo de desaparecer”.

También afirma que va a cambiar el estilo de dirigir al comité municipal, porque entre los factores que alejan a los militantes del partido está que cuando aquel acude a las oficinas le muestran mala cara, no hay educación ni buen trato ni respeto, le mienten al militante con hipocresía o le inventan cosas que no son verdad.

“Con un buen trato empieza el cambio, si escuchas, lo tomas en cuenta y lo ayudas, a partir de eso vamos a lograr muchas cosas y evitar que se vayan del partido”, señala. “Habrá puertas abiertas para todos”.

Afirma que en estos momentos falta el panismo con los valores de antaño, falta que entiendan que el hecho de que seas panista no significa que seas panista de corazón, que seas un guerrero como lo fueron los grandes guerreros del panismo como Castillo Peraza, Luis H. Alvarez, Gómez Morín, Cachicha, Roger Cicero, Benito Rosel, Correa Rachó. “Ellos estaban allá al frente de la militancia, si tenían que poner dinero de su bolsa lo ponían, si venía el PRI con los huesos, no lo aceptaban; y así lucharon hasta que se logró la victoria cultural con Ana Rosa en 1991. De allí nació la fuerza del partido hasta lograr muchos triunfos electorales”.

Considera que el partido está fuerte en Mérida y en el interior del Estado por el buen trabajo político-administrativo del alcalde Renán Barrera y el gobernador Mauricio Vila, pero declinó abundar más porque su proyecto es ganar la presidencia con los votos de la militancia panista.

“Yo no tengo padrino político, no tengo quien me de dinero para la campaña. El dinero que tengo para mi campaña es personal, de amigos y de mi familia, yo creo que eso hace la gran diferencia entre mi campaña y la de los otros candidatos”, señala. “Están en su derecho de que ellos reciban apoyo de quien quiera. Yo no tengo enemigos en el PAN, ni tengo adversarios; compito con tres compañeros y a quien gane hay que apoyarlo y seguir adelante”.

Dice que su campaña se centra en visitas a los subcomités, a la casa de los militantes, en entrevistas a los medios, el uso de las redes sociales. No tiene dinero para organizar comilonas ni para mítines. Él está enfocado en difundir las ideas sobre la doctrina del partido porque, al final, los militantes decidirán qué tipo de proyecto quieren para el PAN.

Helguera Febles empezó su activismo en el PAN en 2009 en la Secretaría de Acción Juvenil, desempeñó cargos simbólicos de bajo rango, colaboró en la dirección de comunicación social del comité estatal del PAN, en las estructuras del comité municipal, la dirección de Cultura y la Policía Municipal y ahora es auxiliar administrativo en la dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento. No es jefe, ni director, es “simple empleado municipal” y cumple su horario de trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Luego se dedica a la política partidista. Anticipa que si gana el domingo renuncia a su empleo.

Renán Barrera se quiere reelegir, ¿qué te parece?

“Él está en todo su derecho de hacerlo, la ley se lo permite, pero entiendo que también Cecilia (Patrón Laviada) aspira al mismo cargo. Ambos están en su derecho, son panistas y lo pueden hacer. Si mantienen sus aspiraciones seguramente habrá una interna entre Renán y Cecilia al momento de sacar al candidato a la alcaldía de Mérida y que gane el mejor. No soy nadie para decir quién puede o quién no puede. Está en los estatutos del partido y espero que quien gane haga un buen trabajo y siga sacando adelante a la ciudad, que es lo que le interesa a la sociedad”.

Institución

Ideas

