Quieren ser de la Guardia

Mujeres y varones de Valladolid lo siguen intentando

VALLADOLID.— Aún hay gran número de jóvenes, varones y mujeres, que aspiran a formar parte de la Guardia Nacional, para lo cual se le hacen las entrevistas y reciben sus datos en las instalaciones del XX Regimiento de Caballería.

En su momento publicamos que la gran mayoría de los aspirantes es rechazada, debido a que no cumplen los requisitos, sobre todo en peso y talla según su edad.

En una visita que se hizo a las instalaciones del XX Regimiento de Caballería Motorizado, se observó a un grupo de 20 jóvenes, varones y mujeres, con la esperanza de pasar todos los filtros y formar parte de la Guardia Nacional.

Uno de ellos, quien solo dijo llamarse “Melchor”, comentó que uno de sus principales sueños es formar parte de la Guardia Nacional y que hace todo lo posible por ingresar; incluso aseguró estar dispuesto a desplazarse a donde lo manden.

Según dijo, llegó a esta ciudad de Temozón, con la intención de ingresar, pero por ahora solo les reciben sus datos generales y, según les explicaron, luego les hablarán para realizar las pruebas, pero no les dicen de qué se trata.

Sin embargo, dijo que está dispuesto a todo, pero ya dependerá del Ejército que lo acepten o no; incluso consideró que no deberían ser tan estrictos en ese sentido, porque hay muchos jóvenes que tienen las ganas, la fuerza y la decisión de formar parte de la Guardia Nacional y no lo han logrado precisamente por las pruebas.— Juan Antonio Osorio

En ese sentido algunos militares comentaron que en la prueba psicológica es donde muchos de los aspirantes están fracasando, ya que se contradicen en las preguntas capciosas que se les pone y no pueden responder correctamente.

También en la parte de física es donde están fracasando, pues la mayoría de los aspirantes no hacen ejercicio, por tanto varios están pasados de peso, de acuerdo a la edad que tienen, por lo tanto son rechazados de acuerdo a la normatividad.

Sin embargo, los aspirantes siguen llegando, y en caso de los que ya están serán enviados a Mérida para que se les aplique sus pruebas, al menos que los altos mandos determinen que sea en esta ciudad también se les podrá hacer.

