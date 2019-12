Ramírez Marín: “El PRI debe hacer alianza con los ciudadanos”

Como cada año, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín y amigos acudieron a desayunaron en una lonchería del mercado Bazar García Rejón (Foto de Adriana Carrillo Alemán) Como cada año, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín y amigos acudieron a desayunaron en una lonchería del mercado Bazar García Rejón (Foto de Adriana Carrillo Alemán) Como cada año, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín y amigos acudieron a desayunaron en una lonchería del mercado Bazar García Rejón (Foto de Adriana Carrillo Alemán) Como cada año, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín y amigos acudieron a desayunaron en una lonchería del mercado Bazar García Rejón (Foto de Adriana Carrillo Alemán) ❮ ❯

Como cada fin de año, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín y un grupo de amigos desayunaron en la popular lonchería de comida yucateca El Pavo Feliz, en el mercado del Bazar García Rejón.



Además, recorrieron en el antiguo autobús la Gua Gua la ruta turística del Centro Histórico de Mérida.



Después que el vicepresidente del Senado degustó sus dos salbutes de pezuña y dos de pavo en relleno negro y su refresco ligth habló de la crisis de su partido, el PRI.



Te puede interesar: Panchito Torres niega pleito interno en el PRI pese a acusaciones

También habló de la imposibilidad que la CFE cobre en sus recibos de luz el derecho por la seguridad pública el próximo año “porque es ilógico que se base en el consumo para tasar el nuevo impuesto estatal”.



Otro tema fue el de las posibles alianzas del PRI con otros partidos políticos y la depuración de priistas que simulan estar con el partido pero trabajan para otros, en especial para Morena.



El senador estuvo acompañado de amigos cercanos con los que realiza esta tradición del desayuno y recuento de la riqueza cultural y arquitectónica de su ciudad, narrada por el cronista de Mérida, Gonzalo Navarrete Muñoz, y el arquitecto e historiador Marco Aurelio Díaz Güemes.



En conciliación las diferencias en el PRI

El senador Ramírez Marín reveló que están en vías de conciliación las diferencias que hay entre el presidente estatal Francisco Torres Rivas y diputados locales liderados por Felipe Cervera Hernández a raíz de la aprobación del presupuesto estatal 2020.



Sin embargo, reconoció que el PRI yucateco atraviesa una crisis muy fuerte y está dividido, de modo que si compite solo en las elecciones intermedias de 2021 no tendrá muchas posibilidades de ganar espacios como en antaño.



“Así como estamos divididos no tenemos ninguna posibilidad de ser competitivos”.



Los sentimientos, a un lado

“No es un asunto de sentimientos, es un asunto de matemáticas”, dijo en entrevista colectiva.



“Los otros partidos le están restando al PRI. Si mi partido no tiene la capacidad de aglutinarse no podrá convocar a la gente diferente que no está en los partidos y que sus votos son cambiantes”.



“Solo un partido unido tiene posibilidades de competir y ahora estamos divididos y en crisis por las diferencias, por priistas que muestran que trabajan para otros partidos”.



¿Es posible una alianza PRI-PAN?

Se le preguntó si ve posibilidades de una alianza entre el PRI y el PAN para frenar el avance de Morena cuando por años demostraron encono político.



Respondió que de momento no ve esa posibilidad, pero no se atrevería a adelantar con quiénes debe de hacer alianzas su partido.



“Pero sin dudas con los que primero debe hacer alianzas el PRI es con los ciudadanos y con los liderazgos de los municipios donde tienen la vieja tradición de que los votantes eligen al más popular, pero como lo han demostrado las elecciones el partido les da la espalda, se van a otro partido y ganan”.



Sugiere poner atención en los municipios

“Estas alianzas significan hacer a un lado las ‘beleidades’, compromisos personales, caprichos, mezquindades y concentrarnos a buscar a candidatos que quiere la gente, estén donde estén, y luego hacer las alianzas”.



“Yo creo que el PRI debe tener mucho cuidado en los municipios porque allí tienen una antigua selección de candidatos que la población escoge, pero los partidos le hacen el feo, se van a otro partido y allí gana el rechazado”.



Sobre el acercamiento de priistas con Morena, Ramírez Marín afirmó que ve que algunos actores políticos del PRI hacen como que todavía militan, pero cuando les conviene están en el partido y cuando no les conviene se van a otro.



Recomienda depuración en el partido

Sugirió que el comité estatal realice de una vez un pase de lista real para depurar el partido y queden los que de verdad son auténticos militantes, sin una actitud inquisitoria o de revanchismo.



“Quienes quieran irse a Morena, Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido que se decidan pues esas mezquindades son las que han echado a perder al PRI”, señaló.



Declinó identificar a los priistas que incurren en esas traiciones porque quien lo debe hacer es la directiva estatal o nacional del partido.



Cobro del impuesto por la seguridad

Al hablar sobre el cobro del impuesto a la seguridad pública por medio de la CFE reiteró que es ilógico.



“La secretaría de Energía ya escribió que no es factible y está firme porque no ha vuelto a tocar ese tema ni otra dependencia la ha contradicho”.



“Incluso, en el documento que le envió amablemente el gobierno del Estado se puede leer que solo se refiere a una cotización de un servicio de cobro por usar ese mecanismo, pero en el fondo la CFE no puede tasar algún porcentaje para el cobro de seguridad porque son diferentes conceptos”.



Pocos recursos para Yucatán

“El tema de seguridad es delicado, espero que el gobierno federal reflexione sobre el presupuesto a la seguridad porque hoy por hoy no hay dinero para los municipios y Estados”, recalcó.



“Y el fondo de seguridad se dará a municipios y estados donde hay problemas de inseguridad, eso quiere decir que como creen que en Yucatán no hay inseguridad no le darán muchos recursos”.



Indicó que tampoco hay avances en la reducción de la tarifa eléctrica y los usuarios de Yucatán pagan ahora el doble o el triple, mientras en Tabasco la energía eléctrica no se paga.



Él, en lo personal, continúa sus gestiones sobre esta inequidad y pide al gobernador Mauricio Vila Dosal que también reclame una tarifa más baja para los yucatecos.

Síguenos en Google Noticias