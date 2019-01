Ramírez Marín habla de unidad en nuevo consejo 

Se descarta para dirigir

Aunque la base priista le expresó su apoyo durante la toma de protesta del Consejo Político Estatal y fue el único que ganó una elección de mayoría para el Senado de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín se descarta para dirigir al PRI.

El legislador manifestó que no está interesado en la presidencia del partido porque su prioridad es ser el mejor senador de México y eso ocupa mucho tiempo, necesita mucha responsabilidad y su preocupación es trabajar por el proyecto de gobierno, de nación, y para ayudar a Yucatán desde el cargo que desempeña.

Ramírez Marín fue aclamado ayer por una buena parte de la militancia y, junto con el exgobernador Rolando Zapata Bello, recibió porras y los priistas corearon su apellido muchas veces y se tomaron fotografías con él.

Al hablar del Consejo Político, dijo que era necesaria la renovación de este cuerpo colegiado, aunque no le parece que la integración haya generado una auténtica unidad del priismo yucateco.

El senador consideró que la unidad partidista no solo se demuestra estrechando la mano en los eventos, en los diálogos de las mesas de debate, sino en los momentos en que se eligen a los candidatos para puestos de elección popular y todos se mantienen unidos.

“El evento fue un paso a la unidad del partido”, señaló. “Es una manifestación de querer llegar a la unidad”.

También señaló que el aprecio que recibe es reconocimiento a su trabajo político y el de sus amigos que colaboran con él.

“Nada he hecho solo, siempre lo he hecho con la gente que me apoya”, indicó. “Me sentiré triste cuando me den la espalda”.— Joaquín Chan C.