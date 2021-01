Numerosos priistas se reunieron en la Casa del Pueblo por el registro del senador Jorge Carlos Ramírez Marín como precandidato único del PRI a alcalde de Mérida (Foto de Ramón Celis) Numerosos priistas se reunieron en la Casa del Pueblo por el registro del senador Jorge Carlos Ramírez Marín como precandidato único del PRI a alcalde de Mérida (Foto de Ramón Celis) El senador Jorge Carlos Ramírez Marín se registró hoy como precandidato único del PRI a alcalde de Mérida (Foto de Ramón Celis) Numerosos priistas se reunieron en la Casa del Pueblo por el registro del senador Jorge Carlos Ramírez Marín como precandidato único del PRI a alcalde de Mérida (Foto de Ramón Celis) Numerosos priistas se reunieron en la Casa del Pueblo por el registro del senador Jorge Carlos Ramírez Marín como precandidato único del PRI a alcalde de Mérida (Foto de Ramón Celis) El senador Jorge Carlos Ramírez Marín se registró hoy como precandidato único del PRI a alcalde de Mérida (Foto de Ramón Celis) El senador Jorge Carlos Ramírez Marín se registró hoy como precandidato único del PRI a alcalde de Mérida (Foto de Ramón Celis) El senador Jorge Carlos Ramírez Marín se registró hoy como precandidato único del PRI a alcalde de Mérida (Foto de Ramón Celis) ❮ ❯

“Lo importante es rescatar a Mérida para los ciudadanos, para ningún partido, no para un partido o para otro”, afirmó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín al solicitar su registro hoy como precandidato a la alcaldía por el PRI.

“Mérida es una sola Mérida y así debe ser, con las mismas oportunidades para todos o pagaremos las consecuencias”, señaló.

“Aquí no hay agravios, traiciones, ni venganzas o desquites, hay una misión por completar, devolverle Mérida a los ciudadanos”, subrayó.

Niega ser un "político tradicional"

Ante numerosos priistas reunidos en el teatro de la Casa del Pueblo y acompañado del presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, así como de los dirigentes de los demás sectores priistas, CNOP, CNC y el sector obrero, el legislador federal afirmó que no quiere ser “un político tradicional, no lo acepto y nunca lo voy a ser”, y añadió:

“Yo sé que en la política convencional, en lo más tradicional, en la lógica de lo tradicionalmente lógico, lo mejor es guardar las canicas".

"Los políticos lo que hemos hecho es eso, guardar las canicas, reservarnos, calcular".

"Si estás en un cargo no corras riesgos, deja las cosas como están, para qué componerlo, échale la culpa al otro, mejor deja que la sociedad llegue a un extremo de desesperación para que cada vez te necesite más”.

“No se trata de calcular beneficios. Es hora de demostrar que todavía podemos conducir a esta sociedad, mostrar futuro".

¿A los que me necesitan hoy qué les voy a decir?

"Por eso estoy aquí, no para hacer mi cálculo sino porque efectivamente lo más lógico es quédate tranquilo callado y en tres años te van a necesitar, pero me hice la pregunta ¿y en tres años con quién voy a estar? ¿A los que me necesitan hoy qué les voy a decir? si preferí guardarme y quedarme sentado porque me ha beneficiado”.

El acto se realizó en medio de medidas preventivas de sanidad, que al final fueron rebasadas sobre todo por representantes de medios de comunicación que buscaban imprimir sus fotos y grabar vídeos del senador.

Al filo de las 12 del día el legislador bajó luego de solicitar su registro como aspirante único a la candidatura por la alcaldía de Mérida, gobernada hoy por el PAN, acompañado de su familia.

También lo acompañaron los aspirantes a candidatos a diputados federales por el PRI en Mérida, Gabriela Cejudo Valencia, a quien presentó como "la que será la revelación en las elecciones de este año", y Pablo Gamboa Miner, quien buscará volver a ganar y "rescatar" el distrito 03.

