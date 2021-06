Buena afluencia y rápido proceso de vacunación en Mérida

Buena afluencia y rápido proceso se observó en los módulos de vacunación contra Covid-19 en Mérida hoy domingo, cuando acabó la aplicación de segundas dosis a personas de 50 a 59 años.

Se aplicó la Pfizer, pero se presentaron personas que están a la caza de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, que está agotada de momento, según informaron dos adultos mayores que se presentaron al macromódulo del Kukulcán.

“Nos dijeron las señoritas que aquí no se aplica la AstraZeneca, que no hay esa vacuna en estos momentos en Mérida”, informó José Maldonado.

“Nos pidieron que estemos pendientes, nos van a avisar”, añadió.

Ahora a los de 30 a 39 años

El martes 29 comienza la aplicación de vacunas para el grupo de población de 30 a 39 años en Mérida y terminará el 4 de julio.

El sábado llegó un avión militar con un cargamento de 109,600 dosis y será, según informaron las autoridades federales y estatales, para personas de 30 a 39 años que recibirá la primera dosis.

Como siempre, el calendario es de acuerdo con el mes de nacimiento, al código postal y horario asignado.

Hoy no se vieron aglomeraciones ni largas filas en los centros de vacunación, sino una afluencia constante durante toda la jornada, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

También se presentaron personas rezagadas de algún grupo de edad que no pudieron asistir en la fecha que les correspondió la dosis, embarazadas o quienes están a la espera de una segunda dosis.

Preocupación por el alza de casos

Asimismo, se notó que el equipo de vacunación ya no rechaza a nadie que necesite la dosis y se vio un trato respetuoso y esmerado de voluntarios, médicos y enfermeras.

Al salir de recibir su segunda vacuna, dos personas expresaron preocupación por el aumento de la pandemia en Yucatán en los últimos días.

“Ya me siento mejor, un poco más protegido contra el virus”, comentó Jesús Varela Durán, vecino de la colonia Morelos Oriente, al salir del Kukulcán.

“Estoy enterado que están subiendo muchísimo los casos de contagio, mucha gente se está yendo de este mundo porque no hace caso".

"Hay que vacunarse para estar un poco protegidos, para que protejamos a la familia y hay que seguirnos cuidando”, subrayó.

Lo vacunaron, aunque no estaba registrado

Jesús Varela acudió sin su hoja de registro en la plataforma de la Secretaría del Bienestar porque no le daba acceso.

Con solo mostrar su credencial de elector recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer. La segunda la recibirá cuando le avisen.

“Traté de registrarme a la plataforma, no había acceso, pero vine a ver si me vacunaban con mi credencial y sí, sí me la pusieron”, añadió.

“Ya es peligrosa esta pandemia y la gente desobedece los protocolos. Desafortunadamente la gente no está entendiendo la gravedad de esta pandemia".

Peligro por los amontonamientos

"Estamos haciendo una vida normal cuando sabemos que estamos en una pandemia que en cualquier momento se nos puede ir un familiar, hay que cuidarnos”.

Opinó que las aglomeraciones en las campañas electorales se reflejan en el aumento de casos en Yucatán.

Además, djo que sabe que ayer hubo una marcha en el centro de la ciudad (de la comunidad LGBT) donde asistieron muchísimas personas.

“Es peligroso para los que van a los amontonamientos”, consideró.

“De nada nos sirve que el gobierno nos dé indicaciones de que nos debemos proteger si no hacemos caso, hacemos lo que queremos y por eso están sucediendo estas cosas”, subrayó.

Satisfecho con la atención que recibió

José Luis Acosta Gamboa fue otro que recibió la vacuna en el módulo del Kukulcán y también elogió la organización y la buena atención.

“Muy bien, hubo poca fila, no hubo aglomeración, realmente fue rápida la vacuna, estuve menos de una hora”.

“Hay muy buena atención, el personal está atento por si te sientes bien o mal, excelente el trato”.

Acosta Gamboa manifestó su preocupación por el aumento de la pandemia en la ciudad y exhortó a que todos se cuiden.

"Hay que seguir cuidándonos"

“Hay que seguir cuidándonos, usar cubreboca, mantener la sana distancia y no ir a lugares muy concurridos”, agregó.

“Todavía hay gente que cree que después de la vacuna ya estamos inmunes, no es así, hay que seguir cuidándonos".

Ya con las dos dosis de la vacuna Pfizer se siente un poco más tranquilo, pero ofreció que seguirá respetando los protocolos sanitarios porque esta pandemia llegó para quedarse y si uno no se cuida, seguirá contagiando a las personas.