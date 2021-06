Rápido servicio en la vacunación

Avanza proceso en el poniente y centro meridanos

Sin contratiempos y con fluidez transcurrió ayer viernes la jornada de vacunación en el centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Mérida para personas de 40 a 49 años de edad, con vecinos del centro y poniente de la ciudad.

A las ocho de la mañana, cuando se inició la aplicación para los nacidos en mayo y junio, ya había personas esperando.

En la sede no se formaron filas y apenas llegaban las personas a vacunarse ingresaban y salían del lugar sin tanto tiempo de espera, por la vacunación y vigilancia en caso de alguna reacción.

La calle fue acordonada con conos. El centro de vacunación contó con vigilancia policíaca y presencia de militares.

Además de los de mayo y junio, se dio acceso a la vacunación a personas que no fueron en su día, se informó en el sitio.

Nancy Pech Celis, de 46 años, nacida en mayo y vecina de la colonia Mulsay, expuso que no estaba convencida, aunque al final recibió la vacuna. Comentó que al centro de vacunación llegó a las 9:15 horas y fue muy rápido el servicio.

Al recibir la vacuna me siento en cierta forma un poco más protegida, pero no quiere decir que somos inmunes, apuntó. La vacuna te previene para que no sean fuertes las reacciones que se tengan por Covid.

La indecisión de vacunarse de las personas como yo es porque creemos que la vacuna se desarrolló un poco rápido si lo comparamos con las vacunas que existen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, señaló, igual hay que considerar que los tiempos han cambiado y la ciencia ha avanzado y es un punto a su favor que se desarrolló muy rápido y por ese lado es que me convencí al final.

Roberto Meza, de 47 años y vecino del fraccionamiento Mulsay, compartió que se vacunó por la contingencia y porque tiene mucho contacto con la gente en la cuestión laboral. Compartió que en ningún momento sintió indecisión para vacunarse.

Según añadió, al estar vacunado siente más tranquilidad aunque no hay que reducir los cuidados. “Vamos a estar mejor”.

A las personas que sienten indecisión les dijo que no deben tener miedo a vacunarse, al contrario, que lo hagan para salir pronto de esta pandemia.

Luis Carmona, vecino de la colonia Sambulá, acudió a la cita a pesar de que en abril se sometió a una cirugía de rodilla, por lo que tiene que usar una muleta.

También expuso que acaba de cumplir 40 años y al recibir la vacuna no tuvo ninguna anomalía.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

De un vistazo

Primera dosis

En la Canacome se dijo que también vacunaron a personas de 60 años y más en su primera dosis, que no habían recibido por algún motivo.

“Es segura”

Cuando se dio la noticia de la vacunación dudé en vacunarme, pero después me decidí para mi protección y la de mis seres queridos. Veo que la vacuna es segura, expresó Luis Carmona.

Centros de vacunación

Hoy sábado continuará la vacunación para personas de 40 a 49 años de edad nacidos en julio y agosto, en los diferentes módulos.