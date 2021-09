Ratificación a jefe policíaco

Polémica entre los regidores por Mario Romero

Con el voto en contra de los regidores del PRI, Morena, PRD y Movimiento Ciudadano, pero con la mayoría panista, se aprobó ayer que Mario Arturo Romero Escalante continúe como director de la Policía Municipal de Mérida, que en los últimos días ha sido motivo de escándalo por la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría.

Como parte de los asuntos aprobados ayer en la primera sesión extraordinaria del Cabildo, se presentó como el primero de los asuntos en cartera el organigrama de la administración pública meridana 2021-2024, que incluye los nombramientos de titulares de las diferentes dependencias o unidades administrativas municipales.

Los regidores de Morena y PRI coincidieron en proponer que los nombramientos se dividan en varios bloques, de acuerdo con sus afinidades; por ejemplo, en un grupo los del sector social, en otro los de administración, infraestructura, seguridad, etcétera. Pero la mayoría panista desechó esa propuesta e hizo que se apruebe a todos en un solo grupo.

Ante los señalamientos directos de Gabriel Barragán Casares, regidor del PRI, y de Orlando Pérez Moguel, de Morena, contra la ratificación del director de la Policía Municipal, sobre todo por el escándalo del asesinato del joven detenido en esta ciudad, el panista Rafael Rodríguez Méndez hizo un llamado a los ediles a no politizar los temas y trabajar juntos por el bien común de todo el municipio.

“La ciudadanía está cansada de discursos mezquinos. No podemos alzarnos cono tribunal ni hacer juicios premeditados, porque en Mérida y Yucatán vivimos en un estado de derecho, por eso invito a los integrantes de Cabildo a ser respetuosos de los tiempos y los procesos”, expresó.— David Domínguez Massa

Barragán Casares consideró injusto calificar a todos los funcionarios por igual, cuando hay muchos que le han respondido bien a la ciudadanía, pero no todos.

Por ejemplo, refirió, no están de acuerdo con la ratificación del director de la Policía Municipal, cuando esa corporación bajo su mando tiene más de 20 quejas de Derechos Humanos, e independientemente de que el funcionario no sea el culpable del asesinato de un joven detenido, sí es el responsable de la Policía y se le debería separar del cargo.

De un vistazo

Perfil

El regidor Pérez Moguel indicó que hoy día la Policía de Mérida ya no es bien vista por la ciudadanía, su percepción no es buena. Además, el perfil profesional del director, como veterinario, no se considera el ideal para estar al frente de una corporación policíaca (el primer gobernador panista de Yucatán, Patricio Patrón, también tuvo como jefe de la Policía Estatal a un veterinario, Javier Medina).