Ratifican la ocupación de tierras en Halachó

Aprueban un convenio ligado al Tren Maya

Con apoyo de 55 ejidatarios y más de 200 inconformes, la directiva del Ejido de Halachó ratificó ayer el convenio de ocupación previa de 27.5 hectáreas de tierras para la construcción de la vía del Tren Maya en el municipio.

La inconformidad con el proceso de entrega de las tierras, la baja cuantía de la indemnización y la falta de transparencia en el manejo del dinero generaron una inconformidad masiva y rechazo de la asamblea que se llevó al cabo en un lugar distinto a la sede del ejido de Halachó.

Las protestas y la tensión que ocasionó la asamblea minoritaria movilizaron a policías de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no intervinieron porque los ejidatarios inconformes solo manifestaron su rechazo a la operación de cesión de la tierra porque no fue conforme a los procedimientos legales ni se pagó el valor real.— Joaquín Chan Caamal

De hecho, la reclamación principal es que el despacho encargado de la gestión de la tierra, Barrientos y Asociados, presuntamente entregó un pago de 3.850,335 pesos por las tierras, en dos entregas, pero el precio que pagaron a Halachó comparado con lo que recibieron los ejidos de Bécal, Campeche y Maxcanú, Yucatán, es muy inferior, aun cuando esos municipios cedieron menor superficie de tierra.

Con una hora de retraso empezó la asamblea en segunda convocatoria. Acudió una gran cantidad de ejidatarios, pero solo ingresó la gente que apoya al comisario ejidal Fabián Yerbes Huchim, al secretario ejidal Isidro Durán Keb, al presidente del Consejo de Vigilancia, César Montero y Willy Cárdenas, quienes manejaron la asamblea y aprobaron el convenio de ocupación previa.

En una primera convocatoria de la asamblea que se programó para el 29 de marzo pasado no se reunió el 50% más uno del padrón de ejidatarios, por lo que se programó la segunda, que fue ayer.

El amplio rechazo a esta operación para favorecer al Tren Maya se mostró en las afueras del local social “La mansión”, pues afuera se reunieron más de 200 campesinos y esperaron la salida de los ejidatarios “que entregaron las tierras del ejido” para el Tren Maya.

“Se salieron con la suya, ratificaron el convenio de ocupación previa 55 compañeros”, lamentó Fernando May Sosa. “La asamblea no se hizo en el lugar donde funciona el ejido, por ello no entramos. Con los que estuvieron adentro lo aprobaron, fueron 55 ejidatarios que están con la directiva del comisariado ejidal”.

May Sosa informó que desde el inicio del proceso de cesión de la tierra para el Tren Maya la directiva del Ejido incurrió en irregularidades administrativas y legales. Quiere darle legalidad a una reunión informativa del 13 de diciembre de 2019 como si fuera la asamblea de ejidatarios que aprobó el convenio, pero no es así.

Ya impugnaron ante la Procuraduría Agraria, Tribunal Unitario Agrario, Registro Agrario Nacional y dieron parte a la Comisión de Derechos Humanos del Estado porque consideran que en esta operación hay una gran corrupción, hay atropello de derechos indígenas, ejidales y de las personas, y por ello continuará la lucha en las instancias agrarias.

“Están buscando la ratificación del convenio de ocupación previa para acreditar que se hizo en una asamblea ejidal, pero es falso. En la primera no se reunió el quórum y en esta solo se presentaron 55, no tiene valor legal porque donde se trató dicho convenio y se pagó a los ejidatarios fue una reunión informativa, no una asamblea”, reiteró.

“Se impugnará esta segunda convocatoria porque solo los seguidores del comisariado ejidal estuvieron presentes. Los que entraron tenían la consigna de aprobar todo, ellos entregaron las tierras de Halachó”.

En la asamblea de ayer estuvieron representantes de la Procuraduría Agraria, representantes de Fonatur y del despacho Barrientos y Asociados, empresa que también tiene quejas en los ejidos de Campeche, como publicamos el 2 de junio pasado.

De un vistazo

Sin entrar

