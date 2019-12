Reacciones por el paquete fiscal y crítica por el Tren

“Todo aumentará”

“La comunicación, el diálogo, pedirse disculpas y sentarse a trabajar es algo que urge hacer con modestia y humildad”, señaló Rubén Calderón Cecilio a sus amigos e invitados en un desayuno de análisis en el restaurante Manjar Blanco, ubicado en Santa Ana.

El político petuleño dijo que le llamaron la atención las ocho columnas de la portada de ayer de Diario de Yucatán comparando los nuevos cobros e impuestos del gobierno del Estado con un “gasolinazo” y que el paquete fiscal de 2020 impactará en los bienes de consumo en la entidad.

“Faltó tiempo para informar en la prensa escrita, por radio, televisión, para que la gente esté enterada de que todo va a aumentar, las multas, el impuesto predial… Hasta a quien se case en su domicilio ahora le va a costar más”, dijo.

Calderón Cecilio afirmó que está muy golpeada la economía familiar y se viene escuchando que hay recesión técnica. “En la Presidencia dicen que todo está bien, que hay dinero, pero sales y platicas con la gente y te dicen que no le alcanzan los recursos. Esto aumenta los robos y los secuestros”.

Uno de los asistentes, el doctor Luis Ramírez Carrillo, dijo que está a punto de realizarse la supuesta consulta popular del Tren Maya “para decir que el pueblo sabio le pide al gobierno federal casi con lágrimas en los ojos que le construya la obra, como si esto fuera la solución más grande para el desarrollo de Yucatán”.

“Estamos en la antesala de cometer un gravísimo error. Lo único que mantiene la esperanza es que el proyecto utópico como se ve hasta ahora finalmente no se realice. Y si se realiza vamos a ver el entierro de muchos miles de millones de pesos, como lo hemos visto en el pasado”, dijo.

Aseguró que eso ha sucedido en otros mega desarrollos del pasado, “en particular la etapa que le gusta a AMLO: la de Echeverría y López Portillo, que fue una época de grandes elefantes blancos en todo el sureste y en la Península, como el Fideicomiso para el desarrollo de la zona henequenera, entre otros”.

El Tren Maya, dijo, tiene ese tono. “El grave error de los gobiernos latinoamericanos es pensar que los mega proyectos son la solución a los graves problemas de subdesarrollo, pero han demostrado en el último medio siglo que son mega fracasos en un 90 por ciento. Se ha visto en Brasil, Argentina, Chile y México”, indicó.

El doctor Ramírez Carrillo consideró que el Tren Maya se dirige a un mega fracaso.

“Hablando de este proyecto con el coordinador del tren en Yucatán, que es una especie de vendedor de egos y ‘tupperware’ metido a desarrollista, lo que hace es plantear el mismo rollo, como un merolico, sin argumentos, sin datos, hablando solamente de las maravillas que tendría el proyecto.

“Este personaje me decía, ¿de qué se quejan si finalmente les vamos a entregar 20 mil o 30 mil millones de pesos anuales y cuándo Yucatán ha visto esta cantidad?

“Si el proyecto no sirve para nada, al menos en tres o cuatro años va a haber mucha lana y todos van a tener ganancia, desde el empresario que ya está viendo en cuánto va a vender las tierras, el alcalde que espera que se beneficie su comunidad con alguna obra, más si le toca estación y tal vez hasta pueda abrir ahí un restaurante”, indicó.

“El campesino ve la posibilidad de que haya dinero, aunque sea poquito, por indemnización, es lo único que están viendo”, dijo el investigador Ramírez Carrillo.

Apuntó que en cinco o seis años, “cuando nos empecemos a cuestionar por qué fracasó el Tren Maya, nadie levantará la voz, pues no solo es dinero mal gastado, mal invertido, sino que se hace a costa de todos los proyectos de desarrollo que podrían hacerse en Yucatán”, recalcó. “Si este proyecto se aprueba, como se espera que ocurra, y si logra financiamiento, será a costa de cualquier otro proyecto de desarrollo o de infraestructura que se hubiera pensado para Yucatán. Eso es lo grave”.

Utopía

“No hay voces oficiales de oposición al Tren Maya, excepto las que vengan de grupos altruistas y la academia. Hay hasta académicos de la UNAM que me han dicho que es una maravilla. No entienden por qué me opongo si sería fabuloso tomar un tren en México y poder recorrer Mérida, Cancún, Bacalar, pero finalmente no deja de ser una quimera, una utopía”, subrayó el doctor Ramírez Carrillo (continuará).— Luis Iván Alpuche Escalante

