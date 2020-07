Reanudan proceso para un partido

Se aprueban tres temas durante la sesión del Iepac

A más de dos años de que falló el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP), por lo cual el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) demandó a la empresa, en esa institución parecen no saber cómo va el proceso que encargaron a un despacho particular, lo último que se dijo al respecto es que habían pasado de ser demandantes a demandados porque no terminaron de pagarle al empresario.

En su sesión extraordinaria de ayer, entre los acuerdos que aprobaron los consejeros electorales destaca la instalación de la Comisión Temporal del Presupuesto para trabajar en la preparación del presupuesto para el próximo año, que será electoral; también aprobaron reanudar el proceso para determinar si habrá o no otro partido político estatal en las elecciones de 2021.

En el caso de la demanda por el PREP que no funcionó en las elecciones estatales de 2018, se informó que contrataron al despacho de Wilbert Cetina Arjona para presentar la demanda, pero al ser nombrado Fiscal General del Estado dejó el caso a uno de sus socios, de quien se dijo que tenía problemas primero para notificar la denuncia a la empresa Programas Integrales de Red, Voz y Datos, por no cumplir con el contrato, y luego que ésta contrademandó y ahora era el Iepac es el demandado por no pagar.

Ante esa situación y por el tiempo que ha pasado, ya más de dos años que se cometió el incumplimiento, la falla del PREP, ayer se preguntó sobre los avances o el estado que guarda ese proceso, pero al parecer no saben qué pasó o no quieren informar, porque al término de la sesión en el Iepac solo informaron lo siguiente: “Por ser un tema jurídico que aún se encuentra en trámite no se emitirán por el momento declaraciones sobre el tema. El caso se encuentra aún en proceso ante los juzgados”.

En cuanto a la sesión de ayer, ésta fue de carácter extraordinaria y a distancia, para tratar solo tres asuntos que se aprobaron por unanimidad, y fueron los referentes a reanudar el proceso por el que la Asociación Socialista del Sureste busca convertirse en el Partido Socialista del Sureste (PSS).

Concretamente se acordó hacer las cinco visitas de verificación de las listas de electores.

El procedimiento se suspendió por la contingencia sanitaria cuando solo faltaban las visitas de verificación, para enviar luego la información al INE, donde se revisará a quienes se apuntaron como afiliados de esa asociación con la militancia de los demás partidos.

Por eso aprobaron que con las medidas de protección sanitaria pertinentes, se realicen las visitas de verificación para comprobar el número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político local en la entidad.

La comisión encargada de examinar y verificar el cumplimiento de los requisitos, y formular el proyecto de dictamen de aceptación o negativa del registro como partido político local de la organización denominada Socialista del Sureste y contará con un máximo de 30 días naturales que se iniciarán a partir de la recepción de la compulsa del INE.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Asuntos

En la sesión también se aprobó el acuerdo del dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto correspondiente al período septiembre 2018 a agosto 2019, y la integración de la Comisión Temporal de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, que quedó de la siguiente manera: la consejera María del Mar Trejo Pérez como presidenta, con sus compañeros Alejandra Pacheco Puente y Jorge Vallejo Buenfil.