Reapertura aún incierta

El desagüe del túnel, cuando las lluvias terminen

Suspendido el bombeo desde el lunes 26 pasado, el agua al interior del “paso deprimido” alcanza actualmente una profundidad de 2.72 metros en el nivel del pavimento más bajo, de modo que habrá que esperar que pasen las lluvias para programar la reanudación del bombeo, informó el Ayuntamiento en un comunicado de la Dirección de Comunicación Social.

En breve comunicado, se precisa que el desagüe del túnel podrá ejecutarse con las bombas instaladas, pues sus controles ya se prepararon para trabajar bajo el agua; sin embargo, para esto hay que esperar al cese de las lluvias.

Posterior a eso, agrega el boletín, se calcula una semana de desagüe para luego empezar a atender los pavimentos fracturados.

En consecuencia, no hay condiciones para precisar fecha de reapertura de la vialidad.

Por otro lado, en un comunicado más extenso se informa sobre los trabajos que la Comuna lleva al cabo en apoyo de los vecinos de colonias, fraccionamientos y comisarías que fueron afectadas por inundaciones a causa de las fuertes precipitaciones de los últimos días.

El Ayuntamiento mantiene el monitoreo, supervisión y trabajo en equipo para apoyar de manera inmediata a la población ante posibles nuevas afectaciones a causa de las lluvias persistentes que se han registrado a lo largo de varias horas en el municipio, aseguró el alcalde Renán Barrera Concha.

“No hemos bajado la guardia, pues sabemos que estamos en temporada de huracanes y fenómenos como el frente frío que está ocasionando estas precipitaciones copiosas y persistentes”, puntualizó.

Ayer por la mañana, el alcalde realizó un recorrió por algunos puntos conflictivos para verificar las condiciones en que se encuentran y supervisar las labores que realizan cuadrillas de Servicios Públicos Municipales. Anticipó que se seguirá con el esquema de trabajo que ha dado buenos resultados en esta contingencia por las lluvias; es decir, los directores y sus equipos permanecen pendientes en las comisarías para agilizar la atención de las necesidades y se continuará la coordinación con Japay, la CFE, la Conagua y el Ejército para llegar apoyo a la población.

Alrededor de 280 trabajadores municipales se mantienen laborando en comisarías y colonias afectadas.

En cuanto al fraccionamiento Las Américas, el primer edil señaló que se mantienen las “pipas”, excavadoras y demás maquinaria en esa zona, y destacó la estrecha comunicación entre la autoridad y los vecinos para estar al pendiente de sus necesidades.

Suspensión

Como parte del trabajo conjunto con otras instancias, desde temprana hora se siguieron protocolos junto con la CFE para suspender la energía eléctrica en algunos sectores de Las Américas. a fin de prevenir posibles incidentes en caso de que el nivel del agua superara a las aceras.

Además, se hizo un llamado a los vecinos para que en caso de que el agua entre a las viviendas desconecten de inmediato el interruptor principal de energía eléctrica a fin de eliminar el riesgo y en tanto se verifican las condiciones de la red.

De acuerdo con el reporte de Servicios Públicos Municipales, hasta las 3 de la tarde el desagüe se concentró en el fraccionamiento Las Américas, donde en algunos tramos se registraron nuevas afectaciones. En este primer turno ya se habían desalojado 292,000 litros en esa unidad habitacional, de los cuales120,000 fueron en la calle 47-D entre 112-A y 108; 28,000 en la 106 con 55; 130,000 en la 57-B con 106, y 14,000 en la 57 con 80).

La Dirección de Bienestar Social ofrecerá atención médica con una unidad móvil que recorre comisarías para dar consulta general y dental gratuita. Ante la contingencia se da prioridad a las comunidades más afectadas en estos momentos.

La unidad ya estuvo en Noc Ac, Cheumán, Komchén, Kikteil, Sierra Papacal, Dzoyaxché, San Pedro Chimay, Yaxché y Sacnicté.

Del martes 3 al viernes 6 de noviembre visitará las comunidades de Tixcuytún, Dzununcán, Tzacalá y Tixcacal, en horario de 8:30 a 12:30 horas.

También se brinda vacunación antirrábica canina y felina por medio de una unidad móvil. El calendario de este servicio para noviembre queda de la siguiente manera: Caucel, 4; Xcumpich, 6; Dzityá, 9; San Antonio Hool y Cheumán, 11; Noc Ac, 13; Cosgaya, 18; Komchén, 23; Sierra Papacal y Suytunchén, 25; Dzidzilché y Kikteil, 27, Tamanché y Santa María Yaxché, 30.

De igual manera está disponible el refugio temporal habilitado en el complejo educativo “Profr. Carlos Carrillo Vega” de Ciudad Caucel, donde permanecen también unidades de transporte listas para acudir por quien lo necesite.— Emanuel Rincón Becerra

Asimismo en las comunidades más afectada por las lluvias, el Ayuntamiento mantiene el servicio de los baños portátiles y se aseguró que no se suspenderán los trabajos de limpieza, desagüe y desazolve

mientras la situación no retorne a la normalidad pero se anticipó que, como ya han explicado especialistas en hidrología, las recientes e intensas lluvias saturaron el manto freático y mientras continúen las precipitaciones no se podrá resolver por completo el problema de las inundaciones.

Colonias Inundaciones

Sobre las zonas habitacionales inundadas, el Ayuntamiento informó lo siguiente:

Rondines

Baños portátiles

