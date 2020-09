Reapertura con muchos riesgos

Señalan criterios para evitar alza en los contagios

Una reactivación económica solo debe realizarse si se cumplen estos criterios: una tendencia en la reducción de casos de Covid-19 en los últimos 14 días, infraestructura hospitalaria disponible y capacidad suficiente para hacer pruebas, así como para el monitoreo y aislamiento de casos.

Así lo afirma Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), quien días atrás participó en el seminario “Covid-19 y reactivación económica: Una visión integral”.

En su opinión, al hacer la reapertura económica se debe cuidar mucho el tema de la movilidad, pues se ha visto que a mayor movimiento sin protección ni cuidado el número de casos crece rápidamente, por lo que no se debe pensar en una reactivación si la población no se cuida y no sigue las medidas adecuadas para reducir el riesgo de contagios.

El ponente habló sobre los criterios para la reactivación económica que, destaca, depende de la evolución de cada una de las geografías en los últimos 14 días, pues si la tendencia no es a la baja no se debe abrir.

Se debe contar con infraestructura médica lista y capacidad para la atención, tanto hospitales y equipos como camas y ventiladores, y personal de salud, dice.

Según explica, se sabe que esto es complicado porque los trabajadores del sector ya están cansados, pues varios hospitales arrancaron al inicio de la pandemia con tan solo el 30% del personal debido a que muchos fueron enviados a sus casas por ser personas de riesgo.

Valle Mesto asegura que una reapertura tampoco es aconsejable si no hay capacidad de monitoreo y aislamiento de casos positivos, y enfatiza la necesidad de que los estados realicen una cantidad importante de pruebas para que puedan tener los estándares correctos que permitan evaluar una reapertura.

A modo de ejemplo citó entidades como Chiapas, que requieren hacer 97 veces más pruebas para tener cifras acordes a la realidad.

Potencial rebrote

Una reapertura económica sin contar con los criterios ya expuestos, afirma, puede ocasionar un rebrote de la enfermedad como se ha visto en otras geografías, porque la capacidad de reaccionar no será la correcta.

Asimismo, reitera que la movilidad sin los cuidados adecuados tiene un efecto directamente proporcional en el aumento de casos. “Estamos a favor de la reactivación económica, pero cuidándonos”.

El doctor Misael Uribe Esquivel, presidente de Médica Sur, enfatiza que un pequeño virus es capaz de paralizar a la humanidad, tal como ha ocurrido en esta pandemia.

Luego señala la grave afectación que esta situación ya causó a áreas como transporte y turismo, y otras como la cultural y deportiva que, calcula, verán reducida su actividad al 20%.

Economistas mundiales hablan de pérdidas por ocho trillones de dólares americanos, comenta.

La pandemia, apunta, afecta severamente la economía de manera secundaria, pero el impacto es primero en los pacientes y las personas en general, pues muchas están sufriendo depresión y angustia por miedo al coronavirus.

También señala que a la fecha hay más de 25 millones de pacientes infectados en el mundo, y hasta cinco días la cifra de muertos rebasaba los 821 mil.

El doctor detalla que la curva se ha aplanado, pero se mantiene alta. Enfatiza la necesidad de seguir las medidas sanitarias a nivel personal y de salud pública.

Pilares de prevención

Eric Hágsater, presidente del Consejo de Administración de Chanoin, resalta como la comunicación, la información y la confianza son fundamentales en una empresa para reactivarse y reducir al máximo posibles contagios.

En ese sentido, cita el caso de la empresa en que labora y la cual no dejó de trabajar, pero estableció acciones para reducir los contagios, con los que se han presentado solo 34 casos de 1,400 trabajadores; es decir, un 2.43% se ha enfermado, y de todos los casos positivos se tuvieron dos fallecimientos en mayo.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Según explica, lo que hicieron fue anticiparse a todo, al entrenar a personas que ayudaran a que se cumplieran las normas sanitarias, establecieron campañas de comunicación interna de prevención de Covid-19 dando a conocer, por ejemplo, técnicas para lavarse las manos correctamente, para que el personal llevara también esta enseñanza a casa.

De igual manera, realizaron una campaña interna sobre mitos y realidades del Covid, sobre el uso de equipo protección y sana distancia, entre otros.

Una medida importante fue no usar servicios públicos de transporte, por lo que vehículos de la empresa pasan por los empleados a sus casas y antes de subir se les mide la temperatura y la oxigenación y se les hace un cuestionario.

Ante la posibilidad de que los empleados nieguen tener síntomas, manifiesta que para evitar eso se informa al trabajador sobre los riesgos y se establece un vínculo de confianza, en el que si están enfermos se les mandará a sus casas pagados al 100% por la empresa, lo que ayuda a que digan la verdad.

En la empresa se colocaron tapetes y túneles sanitizantes, igual se aplicaron medidas en las áreas de operación, usando acrílico para evitar el contacto directo entre trabajadores.

Todas esas medidas sugiere deben ser tomadas por las empresas en general al reactivarse.

Transmisión

El doctor Alexei González-Estrada, de la Mayo Clinic Florida y especialista en medicina interna, alergia e inmunología, recuerda que la transmisión del Covid-19 es mediante gotículas de saliva, que no pasan a más de dos metros, y se requiere una exposición prolongada de más de 15 minutos para que haya infección.

Superficies

El contagio también puede darse al tocar superficies que un enfermo haya tocado previamente, y luego tocarse ojos, nariz o boca, dice.

Indicadores

Por ello, destaca la importancia de colocar Indicadores visuales para recordar las medidas necesarias, como permanecer a dos metros distancia, lavarse las manos durante 20 segundos con agua y jabón, y el uso de cubrebocas.