Rechazan amparo a una pensionada

“No hubo rebaja de su pensión de parte del Isstey”

Un juzgado federal rechazó la demanda de amparo presentada por Emy Rosa Sosa Novelo, una de las principales dirigentes del llamado “Movimiento Hormiga”, contra de la decisión del Isstey de reducirle, según dice, el monto de su pensión en 2019.

Este movimiento aglutina a decenas de jubilados de ese instituto que presentaron demandas similares y que también han sido rechazadas en distintos juzgados. Esta resolución echaría por tierra los argumentos de los pensionados, que acusan al Isstey de haberles recortado ilegalmente su pensión.

Como hemos informado, ese instituto entregó a sus jubilados, sin informarles previamente, un estímulo económico por una sola ocasión, equivalente a un mes de pensión. Este pago se prorrateó de junio a octubre.

En noviembre, cuando se dejó de dar, numerosos jubilados, que creyeron que ese apoyo extraordinario era un aumento permanente a su pensión, acusaron al Isstey de reducirles arbitrariamente el monto de ésta, y por consiguiente del aguinaldo que cobrarían ese año.

No obstante que la directora del Isstey, María Isabel Rodríguez Heredia, y la secretaria general de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, les explicaron que el aumento en sus recibos de pensión correspondía al pago de un apoyo extraordinario, los inconformes no escucharon y salieron a las calles a protestar.

Muchos de ellos, contra la recomendación de las autoridades, contrataron a abogados que se aparecían en los mítines del “Movimiento Hormiga” ofreciendo sus servicios para tramitar un amparo.

Sin fundamento

El 6 de febrero pasado la jueza tercera de Distrito, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, determinó que no tiene fundamento la petición de amparo de Emy Sosa, pues el apoyo extraordinario no va incluido en el cálculo de la pensión y, por tanto, no hubo rebaja en la misma.

Empero, la jueza concedió a la quejosa el amparo de la justicia federal en lo que respecta a su demanda de que el Isstey le informe de modo fundado las razones por las que le dejó de dar ese aumento.

Sosa Novelo, que no estuvo de acuerdo con esa resolución, interpuso un recurso de revisión en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.

En su demanda de amparo, muy parecida a la de muchos jubilados inconformes con el mismo tema, la señora Sosa Novelo afirma que a partir de junio de 2019 tuvo un aumento en sus percepciones “por reconocimiento por servicio”, de modo que su pensión mensual aumentó.

Sin embargo, en octubre, agrega, el Isstey solo le depositó la cantidad que le daba hasta antes de ese aumento, lo que ella interpretó como un “ilegal descuento” a su pensión, lo que violaba sus derechos humanos al debido proceso y a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Por este motivo presentó la demanda de amparo, por el descuento que le realizaron “sin existir resolución alguna que así lo determine”.

En sus argumentaciones ante la jueza, el Isstey dijo que por una disposición de su Consejo Directivo, durante los meses de enero a octubre de 2019 se realizó, por única ocasión, el pago de un apoyo extraordinario denominado “reconocimiento por servicio público a los jubilados y pensionados del Instituto”.

Éste consistió en el pago en parcialidades equivalente a un mes de percepción vigente actualizada para el ejercicio 2019, el cual empezó en mayo y concluyó el 31 de octubre, “siendo que este apoyo no integra su cuota diaria pensionaria, como erróneamente lo interpretó la parte quejosa”.

A partir de noviembre, el Isstey continuó cubriendo los importes de jubilaciones y pensiones determinadas para 2019.

En sus consideraciones, la jueza dice que el Isstey violó el derecho humano a la seguridad jurídica, contenida en el artículo 16 de la Constitución, y no de la contemplada por el artículo 14, como argumenta la quejosa.

El artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y si bien el Isstey, explica la jueza, aduce que el apoyo otorgado a los jubilados y pensionados corresponde al otorgamiento de un reconocimiento por única ocasión, “lo cierto es que dicha circunstancia nunca fue hecha del conocimiento de la parte quejosa por medio de determinación escrita en la que se expusieran los motivos y razones particulares de la modificación en las cantidades que recibiría como pago de su pensión mensualmente”.

En ese sentido, añade la resolución, la actuación del Isstey es ilegal por la falta de mandamiento escrito en el que se funde y motive la modificación en la percepción de la quejosa.

Por este razón, argumenta la jueza, se concede el amparo a Emy Rosa Sosa Novelo, por el motivo de no haber sido informada debidamente de los movimientos en sus percepciones y ordena al Isstey emitir mandamiento escrito en el que exponga los motivos y fundamentos por los cuales realizó la modificación en el pago de la pensión mensual y hacerlo de su conocimiento.

La jueza desestimó la pretensión de la quejosa —por carecer de fundamentos legales— de incorporar el estímulo que recibió por única ocasión a su cuota de pensión, que es el argumento central de los jubilados inconformes.— HERNÁN CASARES C.

Violación de un derecho

En sus consideraciones, la jueza dice que el Isstey violó el derecho humano a la seguridad jurídica, contenida en el artículo 16 de la Constitución, y no de la que el artículo 14 considera, como argumenta la quejosa.

Explicación por escrito

Por ello, ordena al Isstey emitir mandamiento escrito en el que exponga los motivos y fundamentos por los cuales realizó la modificación en el pago de la pensión mensual y hacerlo de su conocimiento.

Síguenos en Google Noticias