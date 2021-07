Rechazan “intervención” en Cuba

Manifiesto de 26 yucatecos contra longevo embargo

Un grupo de 26 integrantes de la comunidad académica y literaria de Yucatán emitió ayer el “Manifiesto 26 de julio” en apoyo al pueblo cubano, no al gobierno comunista, precisaron, donde plantearon cuatro puntos sobre la crisis que vive este país caribeño.

El escrito que en rueda de prensa leyó el doctor Carlos Bojórquez Urzaiz, exdirector de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Uady, señala lo siguiente:

1) Demandan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que levante de inmediato el inhumano y genocida bloqueo a Cuba, de más de 60 años, porque afecta gravemente la economía de ese país y causa profundo daño al pueblo cubano. Que atienda el sentido de votación masiva de la ONU que se pronunció en forma mayoritaria por el levantamiento del bloqueo.

2) Se pronuncian por el derecho a la autodeterminación del pueblo cubano y el retiro de cualquier interés ajeno al mismo. Reconocen que el pueblo cubano tiene el criterio y la capacidad de decisión, como lo ha demostrado desde el triunfo de la revolución de 1959. Los cubanos tienen el derecho de elegir su camino por voluntad propia, no impulsada por intereses ajenos al país.

3) Exigen el libre acceso a Cuba de los productos, insumos y medicamentos que otras naciones puedan proveer a ese país sin intereses políticos y sin impedimentos de ninguna clase. Rechazan la injerencia extranjera simulada en la figura de la llamada “ayuda humanitaria”, usada como pretexto intervencionista por Estados Unidos en numerosas ocasiones.

4) De manera enfática señalan que pocos países latinoamericanos han manejado tan eficazmente la pandemia como Cuba.

Los números son un lenguaje frío, pero preciso: las tasas de infección y mortalidad por número de habitantes son notablemente más altas en Estados Unidos que en Cuba. En el primer país es de 182.62 muertes por cada 100,000 habitantes y en Cuba de 18.87, según datos de la OMS.

En medio de todo esto y pese al bloqueo, Cuba es uno de los pocos países que han producido su propia vacuna (contra el Covid-19) y no una, sino tres: Soberana 1 y 2 y la Abdala. En contra parte, el bloqueo impide la llegada de los insumos indispensables para su aplicación masiva, para Cuba y para el mundo.

—Cuba, como nación, ha logrado para su pueblo avances innegables en salud, educación, arte y deporte, logros que, en algunos casos, ni las naciones más poderosas del mundo han conseguido.

Este documento, según informaron, se remitirá al Consulado de Estados Unidos en Mérida para que el gobierno estadounidense conozca el posicionamiento de este grupo de intelectuales yucatecos en relación con la situación de Cuba.

Tema mediático

Los doctores Rubén Reyes Ramírez, Bojórquez Urzaiz y Alfredo Barrera Rubio, el profesor Ariel Avilés Marín y el arquitecto Jaime Magos López hablaron de la situación que vive Cuba con motivo del levantamiento popular del 11 de julio pasado, en el cual miles de cubanos salieron a las calles de varias ciudades para gritar por la libertad y el fin del régimen comunista.

Avilés Marín sostuvo que la protesta en la isla es manipulada, pagada y tergiversada con intenciones intervencionistas desde el exterior. Reconoció que hay una crisis por las necesidades económicas porque el principal sostenimiento de ese país es el turismo y esa actividad está caída por la pandemia del Covid-19. Además, no hay ayuda humanitaria.

“Hay una campaña mediática para visualizar con lupa la represión, sí hay gente que salió a protestar por las carencias agudizadas por el bloqueo, la falta de turismo y la pandemia, repartieron dinero y mezclaron mercenarios en esa protesta para que hicieran actos reprobables”, señaló Avilés Marín.

“Falsean sonidos de metralletas cuando no se ha disparado un tiro, el asesinato que dicen ocurrió fue en Miami, no en La Habana y se puede observar en el vídeo por los edificios (el gobierno cubano reconoció una persona muerta durante las protestas y no ha informado cuántos detenidos hubo por la manifestación del 11 de julio)”, comentó.— Joaquín Chan Caamal

Cuba Protestas

Ayer en Mérida se leyó un manifiesto con demandas en favor del pueblo cubano.

Violencia

El grupo yucateco rechazó en forma categórica alguna intervención violenta con pretexto de la situación actual. Destacó la profunda relación humana y cultural entre Yucatán y Cuba desde hace décadas, por lo cual ya es indisoluble, de modo que pidió que el mismo pueblo cubano solucione su problema interior.

Buscan “desestabilizar”

Los intelectuales consideraron que el manejo mediático de la protesta tiene como finalidad desestabilizar a la revolución cubana y esta campaña la encabeza el gobierno de Estados Unidos.