Rechazan petición a inculpado

Una petición de la defensa de Christian C.D., acusado de agredir físicamente a su novia Andrea M.C., fue rechazada por el momento.

Esa parte intentó la liberación por medio de la “suspensión condicionada del proceso”, pero esa petición no de admitió porque un tribunal federal no ha dado por terminado un amparo parcial que concedió al inculpado. Se trata de una notificación que no ha recibido el Juzgado Segundo de Control, con el que se da por cumplida la sentencia que concedió la protección de la Justicia Federal.

El amparo fue para que se elimine el “feminicidio agravado en grado de tentativa”. Hay versiones de que tambien se debió eliminar “violencia familiar”, pero no se hizo.

Por tanto, Christian es investigado por lesiones y violencia familiar.

El rechazo de la suspensión del proceso, que se resolvió ayer en horas de la mañana en el Centro de Justicia Oral de Mérida, se reintentaría en breve, según se informó.— MEGAMEDIA

