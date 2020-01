Rechazo a otros cobros

Morena invita a hacer un plantón durante el informe

Gobierno

El partido Morena en Yucatán convoca a un plantón pacífico el domingo próximo a las 10:30 horas a las puertas del Centro Internacional de Convenciones, donde el gobernador Mauricio Vila Dosal emitirá su mensaje político con motivo de su primer informe de gobierno.

En conferencia de prensa, Mario Mex Albornoz, presidente estatal de Morena, recordó que anteayer el titular del Ejecutivo dio marcha atrás en su intención de cobrar un nuevo impuesto sobre seguridad, “pero no porque él no quisiera cobrarlo, sino porque el gobierno federal no se lo permitió al negarse a recaudarlo por medio de los recibos del consumo de electricidad”.

“Pero además hay más aumentos a derechos e impuestos que aplicará el gobierno estatal este mismo año y contra los que estamos. Convocamos a la ciudadanía a que nos acompañe a protestar este domingo”, dijo.

Acompañado de otros dirigentes de Morena en sus oficinas locales, Mex Albornoz también insistió en que el gobierno del Estado miente cuando dice que la Federación le recortó el presupuesto este año: por el contrario, habrá más recursos federales para Yucatán.

“Lo que sucede es que el gobierno federal hizo una reorientación de estos recursos, ya no llegarán a las manos de la administración estatal, ahora llegarán y se distribuirán a través de los programas federales”, señaló.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Esta es la molestia del gobierno del Estado, que ya no van a manejar estos recursos, por eso dicen que les recortaron, cuando no es así”, puntualizó.

Respecto al plantón, el dirigente de Morena recordó que su partido es el único que se ha manifestado públicamente, y hasta en las calles, contra el paquete fiscal del Estado que incluye nuevos derechos, aumentos a éstos y a los impuestos; incluso en el Congreso, sus dos legisladoras votaron en contra, “y de los otros diputados morenistas que votaron a favor, nosotros nos deslindamos”.

Paquete fiscal

Respecto al plantón, Mario Mex Albornoz, presidente estatal de Morena, recordó que su partido es el único que se ha manifestado públicamente contra el paquete fiscal del Estado, que incluye nuevos derechos, aumentos a éstos y a los impuestos; incluso en el Congreso, sus dos legisladoras votaron en contra, “y de los otros diputados morenistas que votaron a favor, nosotros nos deslindamos”.

Síguenos en Google Noticias