Rechazo a un “austericidio”

Analista opina de queja de jubilados por falta de apoyo

La austeridad republicana no debe conducir a un burdo austericidio que afecte inhumanamente la vida y la salud de los trabajadores y sus familias. La austeridad no puede ser retroactiva, enfatizó el analista político Freddy Espadas Sosa.

El académico respondió a preguntas sobre la boda en Guatemala de un alto funcionario de la 4T y la acusación de jubilados petroleros que denuncian la falta de servicios médicos al que tienen derecho.

El doctor en Educación también manifestó que es triste y cuestionable que muchos trabajadores de nuevo ingreso en el gobierno federal carezcan de las prestaciones básicas de la seguridad social.

“Creo que esta injusticia laboral se debe corregir, pues contradice claramente el discurso oficial de la 4T sobre los derechos inalienables de los trabajadores”, subrayó.

Asimismo, se refirió a la boda secreta y onerosa de Santiago Nieto en Guatemala, que derivó en su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a la renuncia de la secretaria de Turismo de Ciudad de México por viajar en un avión privado a ese evento.

Espadas Sosa recordó que, en principio, debe señalarse que todo servidor público está sometido al escrutinio de la sociedad en su desempeño como tal; es decir, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.

Es evidente que este ejercicio debe estar apegado al Estado de Derecho, a la normativa que rige ese desempeño y a ciertos principios de ética pública establecidos, en este caso, por los gobiernos federal y de Ciudad de México, dijo.

Desde luego, explicó, los servidores públicos deben ser respetados en los actos que corresponden a su vida privada, en la medida en que en esos actos no utilicen el tiempo que se les tiene asignado para el ejercicio de sus responsabilidades institucionales ni mucho menos empleen recursos públicos (financieros o materiales), o bien usen el tráfico de influencias para recibir beneficios o privilegios provenientes del poder económico.

En ese sentido, expuso, ocurre que ciertos actos de la vida privada de los servidores públicos pueden ponerse en predicamento si contravienen fehacientemente no solo las normativas vigentes, sino los principios de conducta ética que deben observar.

Dinero sin declarar

Sobre los 35 mil dólares no declarados (hallados en el avión privado donde viajó la exsecretaria Paola Félix Díaz), debe precisarse quién era realmente el propietario y aplicar la sanción administrativa que proceda.

“En un primer acercamiento pueden parecernos excesivas las decisiones adoptadas por el Ejecutivo federal y por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, en las que se determinó el cese del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto y de la secretaria de Turismo, Paola Félix, respectivamente”, señaló.

“Si bien no deja de ser lamentable que el gobierno de la 4T prescinda de los servicios de un cuadro de enorme expertiz y conocimiento como Santiago Nieto, que eran de gran utilidad para el combate a la corrupción y a la impunidad, se entiende que la decisión constituye un acto de congruencia del Presidente. Se debe predicar con el ejemplo y punto”.

En su opinión, el nombramiento del economista, exdiputado y exsenador Pablo Gómez Álvarez, quien sustituye a Nieto, es un cuadro altamente calificado para atender con previsibles resultados positivos el importante ámbito que se le ha encomendado.

¿Contradice la austeridad republicana de la 4T?, se le preguntó.

“Estos actos contradicen la austeridad republicana, en la medida en que el gobierno de la 4T ha preconizado (recomendado) que deben acabarse los excesos, frivolidades y dispendios de los servidores públicos”, respondió.

“Aquí cabe recordar las sabias palabras pronunciadas ante el Congreso de Oaxaca el 2 de julio de 1852 por el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez: ‘Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado’”.— Joaquín Chan Caamal

También se le preguntó sobre las denuncias públicas del líder de los jubilados y pensionados de Pemex que viven en Yucatán, Servio Rosado, de que por la austeridad republicana les suspenden los servicios médicos y medicamentos para que ahorren dinero, a costa de sus vidas y salud.

“Los derechos y prestaciones ya conquistados y establecidos no deben ser conculcados bajo ninguna circunstancia”, dijo. “La austeridad no debe conducir a un burdo austericidio que afecte inhumanamente la vida y la salud de los trabajadores y sus familias. La austeridad no puede ser retroactiva”.

“En este sentido, excluyo el caso de los trabajadores de la CFE que no pagan su energía eléctrica: creo que sí deben pagar como todos los consumidores”.

Respecto a la asistencia del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a la competencia de Fórmula 1 del domingo pasado, el analista político consideró que si estos servidores públicos acudieron a ese evento deportivo pagando de sus salarios los gastos respectivos, si se trasladaron en sus vehículos particulares y si asistieron fuera de sus horarios normales de trabajo, entonces no hay ningún problema de orden legal ni ético.

