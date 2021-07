Rechazo al bloqueo

Expertos defienden los resultados del régimen cubano

Durante la presentación del “Manifiesto 26 de julio” en la cual un grupo de 26 intelectuales que viven en Yucatán apoyan la lucha del pueblo de Cuba, tres de ellos opinaron sobre la pobreza, el régimen comunista y la democracia en ese país caribeño.

Los doctores Carlos Bojórquez Urzaiz y Rubén Reyes Ramírez y el profesor Ariel Avilés Marín respondieron preguntas sobre esos temas que critican los cubanos que viven fuera de su país.

Sobre la demanda de una mejor calidad de vida que piden cientos de cubanos que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio pasado en calles de esa nación, el profesor Avilés Marín expresó:

“Una cosa es dar una imagen de pobreza y otra es que esto sea 100% real. En Cuba hay pobreza, más no hay miseria. Nosotros (Yucatán) sí tenemos miseria y tenemos la poca honrosa situación de tener el municipio más pobre de México, que es Tahdziú. En este pueblo hay miseria extrema, en Cuba no hay miseria extrema, en Cuba todo mundo come, así sea modesta o poca la comida, pero todo mundo come. Tienen la mal llamada libreta de racionamiento que garantiza el 100% de la alimentación de todo el pueblo cubano”.

“Casa por casa reparten comida, si hay cinco habitantes, hay cinco libretas que garantizan la alimentación de esa gente. La desnutrición y el hambre son flagelos que no se pueden ocultar y aquí en Yucatán si vas a una colonia del sur y a los municipios del interior del estado veremos niños famélicos. Vas a Cuba y ves una juventud y niñez rebosante de salud, eso no puede llamarse desnutrición. Lo que no hay en Cuba es comida chatarra, lo que hay es una buena nutrición”, indicó.

Comparación

También se le preguntó a los tres su opinión del por qué el gobierno comunista de la República Popular de China ha desarrollado un país que es una gran potencia y Cuba no sale de su pobreza.

“La diferencia con China es que no tiene un bloqueo, así de sencillo”, enfatizó el doctor Bojórquez.

El profesor Avilés Marín reforzó esa teoría y destacó que una forma de que ese país del Caribe demuestre si el sistema comunista es ineficaz y fracasó la revolución cubana, es que la dejen en paz. Que se condene por sí misma, que retiren el bloqueo y entonces Cuba podrá demostrar su eficiencia o su sistema ineficaz.

“Que le den esa oportunidad”, señaló Avilés Marín. “Si apenas estás construyendo un edificio y te jalan el cimiento para que se caiga, nunca vas a prosperar. Que deje de meter la mano Estados Unidos y veremos hacia donde apunta el camino de Cuba por sí solo”.

¿La demanda de libertad de los cubanos es auténtica y espontánea?, se les preguntó.

“Es provocada en mucho por el bloqueo y acentuada por la pandemia, la demanda es auténtica y justa. Lo que queremos señalar es que no se compre esta demanda y se deforme al servicio de los intereses intervencionistas”, dijo Avilés Marín.

¿Necesita abrirse a la democracia?, se les reiteró.

“Es problema de ellos, que ellos lo decidan. En Cuba hay elecciones, hasta los enfermos votan. Hay un sistema electoral distinto al nuestro y una organización llamada ‘los pioneros’ que son niños que llevan la boleta para que vote la gente en los hospitales, me ha tocado atestiguarlo”, reiteró el profesor Ariel Avilés.

“Cuba elige su asamblea popular, es diferente ser diputado en Cuba, allí no obtienen un ingreso económico, ser diputado es un servicio social”.

Bojórquez Urzaiz terció sobre el tema y dijo que esos asuntos competen exclusivamente a los cubanos.

“No nos compete, a los mexicanos no nos gusta que nos digan cómo nos deben gobernar, cada país tiene su propia sensibilidad para decidir su propio trayecto”, dijo el exdirector de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Uady.

Más que el voto

“Exigir a un país es una situación maniquea. Hay que dejar que los cubanos decidan, lo que hay que demandar es que levanten el bloqueo por Estados Unidos. Si con el bloqueo Cuba ha logrado vacunas contra el Covid-19, eso significa que hay una gestión eficaz en el tema de la pandemia, la salud es democrática, no solo es el voto, tiene otros elementos la democracia”.

El doctor Reyes Ramírez subrayó que este grupo de intelectuales son conocedores de la realidad del pueblo cubano, han estado en ese país en diferentes ocasiones, unos más tiempo, otros con menos tiempo, pero tienen contacto directo con la realidad de Cuba. Y hacer un análisis de esa realidad cubana y del régimen político sería motivo de un foro exprofeso.

“Hoy (por ayer) estamos congregados por el humanismo, por el rechazo a cualquier intervención en Cuba por parte de Estados Unidos que lo ha intentado muchas veces”, comentó el doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Sevilla y creador literario.— Joaquín Chan Caamal

“Que sea el pueblo cubano quien decida el rumbo de su destino social, es el respeto al derecho de los pueblos a decidir su propio camino, por razones de intereses políticos se desarrolla ahora una campaña mediática donde abundan opiniones personales”.

Entre los académicos e intelectuales que firman el “Manifiesto 26 de julio” están, además de los tres ya mencionados, Alfredo Barrera Rubio, Jaime Magos López, Jorge López Heredia, Carlos González López, José Avilés Marín, Eduardo Sobrino Sierra, Fernando Muñoz Castillo, Sergio Aguilar Alcalá, Noemí Avilés Marín, Carlos Evia Cervantes, Jorge Fernández Souza, Cristóbal León Campos, Enrique Pérez Polanco, Jorge Albertos Solís, Verónica García Rodríguez, Renán Guillermo González, Abelardo Tamayo Esquivel, Pedro Quijano Uc, Hansel Ortiz Betancourt, Irma Campos Salazar, Abelardo Vega Díaz, Fernando Ávila y Victoria Pinto Rivas.

Ayer publicamos el contenido sustantivo del manifiesto a favor de Cuba.

Cuba Manifiesto

Un grupo de 26 integrantes de la comunidad académica emitió el “Manifiesto 26 de julio” en apoyo a Cuba.

Petición

En el escrito demandan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que levante de inmediato el inhumano y genocida bloqueo a Cuba, de más de 60 años, porque afecta gravemente la economía de ese país y causa profundo daño al pueblo cubano. Que atienda el sentido de votación masiva de la ONU que se pronunció en forma mayoritaria por el levantamiento del bloqueo.