Rechazo al cierre de playas a raíz de la pandemia

“Nos está afectando mucho este cierre”, lamentó Shanti Sosa, gerente de un restaurante del malecón de Progreso, en la jornada de ayer.

“Llevamos mucho tiempo con temporadas bajas por el Covid, esperábamos un poco más de recuperación en esta temporada, pero nos trabaron en esta temporada fuerte. La gente no vendrá a Progreso, sabe que los otros puertos sí están abiertos y se van a disfrutar allí sin problemas”.

La ejecutiva reconoció que el malecón concentra mucha gente, pero si el gobierno quisiera ayudar a la reactivación turística y económica del puerto pudo aplicar algún tipo de control para limitar la afluencia en la playa, como se hace en los conciertos musicales.

“Estaría bien que manejen la sana distancia en la playa, que las palapas tengan un límite de personas, que venga un poco de gente y no nos dejen sin nada de trabajo y de ingresos”, resaltó. “La entrada fuerte de ingresos son los servicios que se dan en las palapas de la playa, si mantuvieran espacios separados bien podrían entrar una parte de los visitantes. En esta temporada tendremos otra fuerte pérdida económica”.

“Pudieron limitar la ocupación, pero no cerrar las playas, buscar un punto medio entre las autoridades para que puedan manejar el Covid y para no impactar tanto a los restauranteros”, indicó. “La semana que concluyó tuvimos un poco de movimiento en los restaurantes, pero no como esperábamos”.

Sí hay movimiento en los días de la semana, pero la entrada fuerte es sábado y domingo. La gente y las familias descansan los sábados y domingos y buscan dónde pasear”.

Shanti Sosa reconoció que la gente también tiene un poco de responsabilidad en la toma de estas medidas porque no cumple con los protocolos sanitarios. En el restaurante que administra le ha tocado llamar la atención a los clientes que quieren entrar sin cubrebocas o que están en plática sin esa protección y aquellos se enojan muy feo.

“Hay personas que no lo entienden, tenemos que ver que cumplan con las normas sanitarias porque si no a nosotros nos sancionan; además, esa falta de cultura orilla a las autoridades a cerrar establecimientos y la playa, no acatan las reglas”, indicó.

“Los restaurantes del malecón estamos perdiendo, pero los de Chelem, Chicxulub, Chuburná, Telchac, Río Lagartos, y otros tienen gente a montones, los compañeros músicos que suelen venir a Progreso se están yendo a las playas donde va la gente”.

El restaurante que administra tuvo un 40% de clientela la semana pasada, pero ayer domingo el porcentaje fue menor porque no había personas en el malecón y las pocas que llegaron se dispersaron en todos los negocios. Los turistas que llegan al puerto provienen de diferentes partes del país, son muy pocos los extranjeros que van al puerto, y una buena parte son visitantes locales.

Cuauhtémoc López, quien llegó a la playa con su esposa y sus dos perritos, se instaló en la arena cercana a la plaza cívica donde estuvieron las letras coloridas de Progreso y pasó un par de horas tranquilas.

Le llamó la atención que toda la playa del malecón estuviera sin personas y donde él se instaló estuviera atiborrada de bañistas y clientes de dos restaurantes que funcionan a unos metros donde termina el malecón tradicional.

“Me parece una medida bastante absurda, no me parece que tenga mucho sentido cerrar tanta playa y permitir que la gente se amontone en otra parte”, señaló. “Tendrían que estar más dispersas las personas si quieren evitar los contagios”.

“Todo mundo sabe que debe separarse uno de otro a una distancia prudente, pero si estás en esta parte todos están en la orilla o conviviendo en los restaurantes, no le veo mucho caso que hayan cerrado el malecón. Es molesto para los visitantes y para los restaurantes porque les quitan la oportunidad de disfrutar un rato la playa y de usar los servicios del restaurante”.

Asimismo, informó que él instaló una pequeña sombrilla de playa, no ocupó los servicios del restaurante porque llevó lo indispensable para pasar un par de horas en la playa y de allí regresar a su domicilio para que otras personas también disfruten del mar.

“Me bañé sin problema, ya casi nos vamos, es una visita rápida para que cuando lleguen más personas ya tengan lugar”, señaló. “Ojalá no sea por el resto de la temporada este cierre porque está dura la situación para los negocios”.

“Progreso es un lugar turístico y el gobierno debe aplicar medidas más inteligentes para evitar las aglomeraciones en la playa. Si las palapas son las que generan más amontonamiento de personas, pues que las dispersen, que manden a la gente a otros espacios de la misma playa para que no se junte en un solo espacio”.

El malecón de Progreso estuvo abierto a la circulación vehicular, el acceso a la playa se delimitó con vallas metálicas y cintas plásticas, en cada 300 metros se dispuso a policías municipales para que explicaran a quienes entraron por desconocimiento o para pasear que estaba prohibido por cuestiones del Covid.— Joaquín Chan Caamal

Todos los comercios, restaurantes, hoteles y locales de artesanías funcionaron, pero fue evidente que la movilidad humana fue muy baja en la zona del malecón y la derrama económica también fue acorde a la afluencia de personas.

