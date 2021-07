Reciben la vacuna

Proceso en 42 municipios sin contratiempos

Para continuar avanzando en la vacunación contra el coronavirus en Yucatán, ayer se inició la administración de primeras dosis a personas de 30 a 39 años y segunda dosis para quienes tienen de 40 a 49 y de 50 a 59 años en 42 municipios, proceso que en su primera jornada se desarrolla de forma ágil y con buena afluencia, informó la Secretaría de Salud del Estado (SSY) en un boletín.

Ayer arrancó la administración de primeras dosis de AstraZeneca a personas de entre 30 y 39 años en Kanasín; así como segundas dosis de Sinovac a personas de 50 a 59 años de Kanasín y Mérida.

Sobre la vacunación en la capital estatal, la SSY recalcó que se están aplicando segundas dosis de Sinovac única y exclusivamente a personas de entre 50 y 59 años de edad, por lo que llamó a la ciudadanía que no pertenezca a este sector de población a no acudir a los módulos de vacunación para evitar aglomeraciones.

Asimismo, se aplicaron únicas dosis de CanSino a personas de 30 a 39 años de Motul, Peto, Izamal, Conkal, Espita, Temozón, Muna y Halachó.

Margarita Sulub Herrera, de 54 años de edad y originaria del municipio de Kanasín, acudió al módulo de vacunación habilitado en el Centro de Salud Urbano de la colonia San José de esta localidad, para recibir la segunda dosis de la vacuna, con lo que completó su esquema.

“Me siento muy afortunada, los yucatecos somos muy afortunados de tener la oportunidad de vacunarnos y protegernos ante esta pandemia y poder salir a trabajar, pues no podemos parar. Hay que buscar el ingreso y es un gran apoyo que lo hagamos vacunados”, señaló la mujer.

Sobre la vacunación en el estado, Margarita destacó la civilidad de los yucatecos, pero, sobre todo, la organización entre los tres órdenes de Gobierno para llevar un proceso en orden y de la mejor forma para los yucatecos.

“Vemos una vacunación en Yucatán que no se detiene y está avanzando muy bien, no ha parado la aplicación de las vacunas y eso es muy bueno para nosotros, pues cada vez son más personas en el estado que están protegidas. Invito a la población a que no tengan miedo y aprovechen esta oportunidad de salud que nos están brindando”, finalizó Sulub Herrera.

El inicio de esta nueva etapa de vacunación en Yucatán corresponde a la aplicación de primeras y únicas dosis a personas de entre 30 y 39 años; así como de segundas dosis a las poblaciones de 40 a 49 años y 50 a 59 años en un total de 42 municipios del estado.

La SSY dio a conocer que para cubrir el proceso en dichos municipios se estarán destinando vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca, Sinovac y CanSino, esta última de una sola dosis.

En el mismo municipio conurbado a Mérida, también se encontraba Martín López Cauich, de 32 años y quien recibió la primera dosis de AstraZeneca, indica el boletín.

Dosis Covid-19

Más del comunicado sobre el proceso de vacunación en los municipios yucatecos.

Continúa la vacunación

Hoy, el proceso de vacunación continuará con la aplicación de segundas dosis de la farmacéutica Sinovac a personas de 50 a 59 años en los municipios de Bokobá, Calotmul, Cantamayec, Cuncunul, Chicxulub Pueblo, Chumayel y Cuzamá; así como segundas dosis de la misma farmacéutica a la población de 40 a 49 años de Calotmul, Cantamayec, Chicxulub Pueblo, Chumayel y Cuzamá.

Registros

Las vacunas serán aplicadas a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del Gobierno federal, se recuerda en el boletín.