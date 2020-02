Inauguran obras de remodelación del Siglo XXI

El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI quedó listo para el Tianguis Turístico Mérida 2020, que será en marzo próximo, y ayer recibió la calificación de “recinto de clase mundial” del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Los sectores empresarial, de la construcción y de la industria turística aplaudieron la visión que tuvo el jefe del Ejecutivo para ampliar, renovar y modernizar el inmueble de la zona de exCordemex y las obras pendientes que realizará este y el próximo año, como es un edificio de tres niveles para estacionamiento, la demolición de la oficina de la Agencia de Administración Fiscal, cuyo terreno se transformará en un área verde, y un megacomplejo de turismo empresarial que contenga un centro comercial, hoteles, oficinas y un centro de negocios que construirá un grupo empresarial internacional para complementar la infraestructura en torno del Siglo XXI.

La ceremonia inaugural y entrega de los trabajos fue en el nuevo Salón de Exposiciones Chichén Itzá, que es totalmente nuevo. Tiene una superficie de 13,000 metros cuadrados de exposición, su estructura puede soportar objetos colgantes de más de media tonelada y el aire acondicionado, la iluminación y el sonido se maneja desde cualquier lugar por medio de una aplicación. Así lo demostró el gobernador, quien en un iPad bajó y subió la intensidad de las lámparas y puso música ambiental en diferentes volúmenes.

Incluso el edificio está dotado con 138 registros eléctricos con suficiente energía capaz de sostener el consumo de 31 tiendas de conveniencia al mismo tiempo.

La renovación, ampliación y modernización del Siglo XXI se inició en julio de 2019 y terminó ayer con la entrega e inauguración formal del recinto a cargo del gobernador Vila Dosal, el alcalde Renán Barrera Concha, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl Aguilar Baqueiro; la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, entre otros empresarios y funcionarios.

Pormenores

El secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez, describió los pormenores de la obra y detalló los insumos que se invirtieron en este nuevo inmueble: está equipado con tecnología de vanguardia en materia de voz, datos, circuito cerrado de televisión y audio, tiene un sistema de aire acondicionado de 42 equipos centrales tipo paquete de 20, 25 y 30 toneladas, que distribuyen el clima artificial por zonas mediante ductos y rejillas; llevó un millón 70 mil kilogramos de acero estructural, 166,650 kilos de acero de alta resistencia, 3,318 m3 de concreto premezclado, 302,125 piezas de adocreto de alta resistencia, 11,650 m3 de lámina de acero corten (un metal que no se corroe, no necesita mantenimiento ni pintura y es una aleación de niquel, cromo, cobre y fósforo), 192,750 metros lineales de cables eléctricos de diferentes calibres, se usaron un millón 614 horas-hombres, 16,715 horas-máquina y 794,207 horas utilizadas en diferentes equipos.

“Durante todos los trabajos en los tres frentes de construcción no ocurrió ningún accidente trabajo gracias a las medidas de seguridad industrial y a la logística que implementamos”, destacó el ingeniero Crespo Méndez.

“Hace siete meses iniciamos los trabajos para la ampliación y remodelación del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y hoy, con la satisfacción de haber cumplido con sus indicaciones, entregamos esta importante obra”, dijo el funcionario. “El objetivo principal fue ampliar este recinto de 10,000 a más de 23,000 metros cuadrados de área de exposición, y para ello se planearon tres grandes frentes de intervención:

1).- Trabajo de ampliación del recinto en 13,000 m2 con un área nueva de exposición, un motor lobby, módulo de baños, pasillos de servicios de carga y descarga, trinchera de servicios y pasillo banquetero.

2).- Remodelación y adecuación en 15,500 m2 de los diversos salones ya existentes, incluyendo pasillos de uso común, mantenimiento a las salas de cine y modificación de la fachada sur.

3).- Trabajos complementarios y acciones en una superficie en más de 46,000 m2 de obras exteriores consistentes en el crecimiento del patio de maniobras, acondicionamiento de 1,000 cajones de estacionamiento, áreas verdes y jardinadas, construcción de pasillos, banquetas, alumbrado público y explanada de adocreto.

“De los mejores”

“Con estas características, el renovado centro de convenciones estará a la altura de los mejores recintos de su tipo en todo México, generará oportunidades de realizar grandes eventos, tanto nacionales como internacionales que seguramente vendrán a dinamizar la economía del estado”, subrayó el secretario.

La importancia del talento yucateco la describió el arquitecto Javier Muñoz Menéndez cuando explicó cómo surgió la propuesta del gobernador de ampliar el Siglo XXI para obtener la sede del Tianguis Turístico de México, que será del 22 al 25 de marzo en ese lugar.

“Pocos hubieran pensado que hace diez meses iba a ser posible terminar esta gran obra”, contó el destacado arquitecto yucateco. “Hasta los más crédulos iban a dudar, pero vale la pena hacer un recuento de las primeras pláticas cuando el gobernador quería traer el tianguis. Cuando nos reunimos con él, nos miraba a los arquitectos, miraba a Michelle (Fridman) con cierta incredulidad y nos preguntó: ‘¿Se puede hacer o no?’. Todos dijimos que sí, y le advertimos que el reto era muy grande y que se tendría que utilizar parte del gran estacionamiento y que debía de ser de estructura metálica porque es más rápido”.

“Como arquitectos sabemos que el Siglo XXI fue una obra de un gran arquitecto mexicano como don Pedro Ramírez Vázquez y decidimos conservar los elementos característicos de su diseño como son las “X” y los salones existentes”, prosiguió. “Hoy don Pedro debe de estar contento que siga presente su legado. También recordamos que esta zona era una fábrica industrial del henequén con Cordemex y diseñamos un elemento que sea referente a la factoría henequenera y por ello lo de la fachada de acero óxido. Usamos un material de altísima calidad en todo el exterior que no se oxida, es un acero diferente que no necesitará mantenimiento, queríamos un material único para que no usemos botox de construcción ni elementos falsos en la fachada y decidimos usar este acero nuevo tipo óxido que da una imagen contemporánea al edificio, pero hace recordar los elementos de una fábrica.

También intervenimos la explanada que era una plancha de concreto y ahora es un área con riqueza ambiental que seguirá mejorando cuando demuelan el edificio de la AAFY”.

El arquitecto Muñoz Menéndez agradeció al gobernador y la secretaria Michelle Fridman la confianza en el talento yucateco, en la constructora también yucateca y en los obreros yucatecos, porque sin ellos no hubiese terminado a tiempo la obra. Y destacó que esta obra muestra que la arquitectura es un colectivo de profesionales y trabajadores donde cada quien hace su parte para que salgan bien las cosas.

“Este tipo de infraestructura contribuye a hacer una ciudad más sustentable a Mérida, a tener una mejor sociedad y hábitat para vivir, que es por lo que todos luchamos para seguir remando hacia la prosperidad”, señaló.

Vila Dosal también contó el origen de la remodelación y ampliación del Siglo XXI y afirmó que su administración construye el futuro de Yucatán porque esta no es una obra que se pensó solamente para el Tianguis Turístico, sino que servirá para los próximos 25 o 32 años y para que el Estado alcance su máximo potencial turístico. El gobernador expresó que el compromiso de su administración es empujar los dos centros de convenciones, el Centro Internacional de Congresos y este Centro de Exposiciones, para que Yucatán sea un referente en el segmento de convenciones y de eventos de reuniones.

El presidente del CCE, Raúl Aguilar, describió el nuevo Siglo XXI como des-lumbrante y elogió la gran visión del gobernador para desarrollar esta importante infraestructura, lo que es señal de que conoce el gran potencial turístico del Estado.

El corte del listón, la develación de una placa y un recorrido por los amplios salones alfombrados, con plafones nuevos y nueva iluminación led, sistema de vigilancia interna con videocámaras y una nueva vista exterior más agradable cerró el nuevo capítulo de este Centro de Convenciones, construido por el gobernador Víctor Cervera Pacheco en 1999.

El gobernador Vila Dosal y la secretaria Michelle Fridman acompañarán ayer al secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, a una conferencia de prensa en Ciudad de México, donde darán detalles del avance del Tianguis Turístico Mérida 2020.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Siglo XXI Obras de remozamiento

Tras meses de arduo trabajo, ayer se inauguraron las obras de remodelación del Siglo XXI.

Se suma a otras ciudades

Así, Mérida se suma a ciudades como Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, Acapulco y León, que tienen un recinto de estas dimensiones en el país.

Agradece al alcalde

El gobernador agradeció al alcalde Renán Barrera la repavimentación de la segunda etapa de Prolongación Paseo de Montejo y la avenida lateral del Siglo XXI, y también destacó las aportaciones de la titular de Sefotur, Michelle Fridman, para mejorar el recinto para que sea de clase mundial.

Primer gran evento

“Viene el primer gran evento, el tianguis, y ya tenemos 180 eventos contratados más en este recinto”.

