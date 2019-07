Reclama a sus tres hijos

Pareja de policía muerto exige que la suegra se los dé

Yajaira Yanel Chi Centurión, acudió a las oficinas de Grupo Megamedia para denunciar la retención de sus tres hijos, de seis, cinco y tres años, por la madre de quien en vida fuera su pareja.

La mujer se identificó como la pareja sentimental de Jhonatan Magaña Cámara, el policía municipal de Mérida que murió luego de convulsionar en un entrenamiento con sus compañeros en La Plancha.

La mujer dijo que, aunque ella y Magaña Cámara no vivían juntos, mantenían una relación sentimental, pero su suegra no aceptaba a la joven, ella y sus hijas decían que los hijos de Yajaira no eran del agente municipal.

Muchas veces, dijo la joven, “sufrí maltratos de la señora Mireya Cámara Ramírez y por eso me salí de su casa”. Según la joven, ella y su pareja acordaron que, aunque no vivieran juntos, ambos podían tener a los tres hijos que procrearon, uno de ellos, el más pequeño, sufre de epilepsia.

Los niños, dice la joven, estaban en casa de Jonathan cuando éste murió, pero su madre se aprovechó para quedarse con ellos, a pesar de que siempre negó que fueran de su hijo.

“Después de que murió mi pareja, su abogada me contactó y me dijo que podíamos llegar a un acuerdo, me dio a entender que me regresa a los niños si dejo que la señora cobre los seguros de su hijo”, mencionó la joven.

Como la mujer no ha visto a sus hijos desde entonces ni sabe de su paradero físico, pues en casa de la suegra no están, acudió a la Fiscalía General del Estado e interpuso una denuncia que quedó asentada en la carpeta de investigación número 270/2019 de la agencia 29, instalada en la Prodemefa.

Hasta el momento, dijo la joven, no sabe nada de sus hijos, pero le preocupa lo que estén pasando; además, dice la joven, la familia del expolicía es muy conflictiva y la acusó de usar a los niños para sacar provecho económico de la muerte del agente.

Lo peor es que el niño de nombre Santiago está enfermo y necesita sus medicamentos, pero quien o quienes lo tienen no lo han llevado a sus citas ni tienen sus medicinas. Pidió a las autoridades que trabajen en el caso para que recupere a sus hijos.— Gabriel Chan Uicab