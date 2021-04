Reclaman seguridad

Protesta contra la Uady por casos de abuso sexual

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) protestaron la mañana de ayer en las puertas de la Facultad de Medicina, señalando desinterés de las autoridades universitarias hacia las denuncias de acoso y abuso sexual.

Las jóvenes colocaron un tendedero en la puerta de la facultad, en el que exhibieron denuncias de acoso y misoginia dentro de la universidad.

En la manifestación se recordó el caso de Estefanía, víctima de abuso sexual hace dos años cuando realizaba sus prácticas profesionales en el centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos “Arca de Noé”.

Según indicaron, la joven denunció en tiempo y forma en la Uady, pero su queja no fue atendida.

“La universidad ya se manifestó, dijo que tomará cartas en el asunto; sin embargo, se manifiesta que la Uady primero la revictimizó y, segundo, no le dio la atención legal. Finalmente solo le habló para decirle que ya no pueden atenderla porque ya es egresada. Se ha manifestado que incluso, siendo egresada, denunció en tiempo y forma y le negaron que fue abuso sexual, eso también es violencia institucional”, expresaron.

Igual recordaron el caso de Karla, quien presuntamente se suicidó en septiembre de 2020 en el centro de salud de Tahdziú donde hacía su servicio social.

Esto “(los casos) habla de la poca responsabilidad que tiene la universidad al mandar a sus estudiantes a espacios totalmente violentos. No son los únicos casos, pero es una demanda a la universidad de que tiene que fijarse a dónde está mandando a las estudiantes”, indicó una joven.

El centro “Arca de Noé” siguió en la oferta de la Uady para prácticas profesionales hasta hace unos días. “Eso quiere decir que nunca le creyeron a la víctima”.

Las manifestantes hicieron un llamado a las autoridades universitarias para que hagan justicia y atiendan los casos de todas las estudiantes.

“Es necesario que estemos seguras donde vamos a estar estudiando para que podamos cambiar el país. No queremos que el país siga así, queremos garantizar que el país sea seguro para niñas, mujeres y hombres, y para eso necesitamos prepararnos”, declaró una de las participantes.

La protesta contó con el apoyo de las agrupaciones Uady sin Acoso y Herederas de Montoya.— IVÁN CANUL EK

Uady Manifestación

La protesta de ayer llamó la atención de los automovilistas, algunos mostraron solidaridad.

“Justicia para todas”

Se podía leer algunas demandas y reclamaciones de las jóvenes como “Exigimos universidades seguras”, “La Uady no cuida de sus estudiantes”, “Negar que es abuso es violencia institucional”, “Justicia para Estefanía, justicia para Karla, justicia para todas”.

Miedo

Las universitarias pidieron empatía a la sociedad, pues muchas no se atreven a alzar la voz, en algunos casos, por temor o rechazo. “El hecho de que ustedes o las familias de ustedes no vivan estos casos no quiere decir que no existan (…) Nosotras hoy vamos a ser la voz de todas nuestras compañeras que lastimosamente no se atreven a decir nada”.