Reclamos y dudas en el consejo del Iepac

Se abordan en sesión diversos casos polémicos

Entre reclamos, intentos por responder a las exigencias de aclarar los escándalos y conflictos millonarios que dejará de herencia María de Lourdes Rosas Moya, presidenta consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), al dejar esta institución a fines del presente mes, ella misma declaró formalmente concluido el proceso electoral a las 23:15 horas de anteanoche.

La sesión fue convocada para las ocho de la noche del pasado martes para clausurar el proceso electoral, ya que al día siguiente (ayer miércoles) tomaron posesión todos los que ganaron las votaciones.

Pero por dos impugnaciones de Yucatán tuvieron que declarar una prórroga en espera de que se resuelvan esa misma noche, luego de atender otros asuntos agendados para esta sesión.

A las 22:30 horas, al reanudarse la sesión, Erika Moreno, representante del PRD, pidió que se haga una evaluación del pasado proceso electoral para distinguir aciertos, errores, metas alcanzadas y un informe de cuánto costó.

También pidió que se informe qué pasó con el problema del arrendamiento de vehículos, por el cual se ha pedido la remoción de la consejera presidenta, aunque en el proceso hay otros funcionarios involucrados, “por lo que pudiera tratarse de un asunto de violencia política contra ella”.

“Exigimos cuentas claras sobre ese tema. La vez anterior también se dio un escándalo por el PREP y aún continúa, no sabemos cuánto se pagó por la renta de los vehículos y no queremos que a su salida (este mes termina el período de María de Lourdes Rosas) deje opacidad en el tema como herencia al siguiente presidente. Qué hace el órgano interno al respecto, queremos respuestas, no silencio”, añadió la representante perredista.

Respuestas

Al responder, la consejera presidenta se dijo de acuerdo con la evaluación solicitada. Del problema por el arrendamiento de vehículos recordó que lo mismo pasó en las elecciones anteriores, cuando un particular los obligó a hacer pagos de más y por las presiones terminaron pagando. En esta ocasión, dijo, no lo permitieron y ese es el problema.

Ella admitió que de última hora por la enfermedad de algunos funcionarios se vieron en la necesidad de pedir más vehículos sin contrato (lo que hoy se reclama) para el transporte de los paquetes electorales, y esto no se afectó en ningún momento.

“Si bien se causó un daño a las personas por sus sobre rentas, esta vez les salió mal, no rompimos ningún mecanismo de recolección ni rotura de cadena de seguridad, fue lo mismo que el INE aprobó”, añadió.

La única elección anulada en esta ocasión por los tribunales federales fue la de Uayma, donde entre otras causas mencionaron la falta de garantías en el mecanismo de transporte de los paquetes electorales.

“Ya aprendimos de lo pasado y no nos prestaremos a que se repita. Hubo dificultades, pero no tiene que ver con los mecanismos de recolección”, dijo.

“Hubo dificultades en días claves, personas importantes se enfermaron, no fue posible hacer los contratos y a algunos se les contrató directamente”, señaló la presidenta del Iepac.

La representación del PRI se sumó a los planteamientos del PRD y pidió que le aclaren cómo va el problema con el trabajador despedido que ganó un juicio y le debían pagar alrededor de 13 millones de pesos. También cuestionó sobre un presunto desfalco detectado por la Auditoría Superior por $31 millones.

La presidenta del Iepac y la consejera Alejandra Pacheco señalaron que es un asunto resuelto y que fueron “publicaciones mediáticas” para presionar, pero que al final se dispuso pagarle solo 300 mil pesos al trabajador y con eso se solucionó.— David Domínguez Massa

Iepac Asuntos

Más de la sesión del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Sigue el pleito

Sobre el caso de un trabajador despedido, la presidenta consejera dijo más adelante que el empleado se amparó contra el pago de $300 mil porque considera que le corresponde más. Por tanto, no es un asunto resuelto y sigue vigente con el segundo amparo.

Desechados

La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal desechó los últimos dos casos de Yucatán.