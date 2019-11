Reclasifica el juez presunto intento de feminicidio

Apuros de la fiscal

La fiscal Laida Bacelis Díaz pasó apuros para exponer los datos de prueba contra H. C. V., a quien denunció la señora G. M. M. C., por intento de feminicidio, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) lo puso a disposición de un juez por violencia intrafamiliar.

Hace dos semanas la denunciante acusó de dilación a la FGE pues, dijo, aunque ya había presentado suficientes pruebas a su favor, un año y cuatro meses después la dependencia no turnaba el caso a un juez de control.

Ayer por fin el acusado fue presentado ante el juez Raúl Antonio Bonilla Castañeda, del Juzgado Primero de Control, quien en primera instancia le imputó los cargos de violencia intrafamiliar por golpear, violar y amenazar a quien en su momento fue su pareja sentimental y con quien vivía en unión libre y procreo un hijo.

G. M. M. C denunció que su expareja comenzó a violentarla en 2017, cuando después de una discusión el acusado le dio una patada en el pecho y, tras otras agresiones, la golpeó en la cara con un teléfono, lo que le ocasionó un “microinfarto”, algo que la FGE no pudo acreditar, pues no han podido encontrar al médico que dio el diagnóstico ni documento que lo avale.

Después sufrió varios tipos de violencia física, psicológica y sexual; en una ocasión, habría denunciado, su entonces pareja la obligó a tomar un cuchillo y amenazó con matarla a ella, a su hijo y luego suicidarse.

El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación y le dio protección a la mujer, pero empezaron una serie de inconsistencias por parte de la FGE que quedaron de manifiesto ayer cuando la fiscal Bacelis Díaz comenzó a exponer los datos de prueba.

Policías de la Policía Estatal Investigadora (PEI) tuvieron que acudir en dos ocasiones a la casa donde ocurrieron los hechos porque en la primera llenaron de manera incorrecta el formato; en una ocasión la mujer acusó a H. C. V. de seguirla en auto en la colonia Pensiones y que dio aviso a sus custodios de la PEI; los policías dieron un rindinforme, pero no fueron llamados a comparecer ante el MP.

La Fiscal presentó “pruebas” no fundamentadas, como una botella con ácido que habría sido aventada contra la casa de la denunciante con amenazas de muerte, pero que no pudo ser analizada porque, según la FGE, no contaban con las herramientas necesarias para analizar el contenido.

Además la mujer compareció en varias ocasiones ante el MP, que a cada diligencia pedía más pruebas. En una ocasión la mujer presentó como prueba un memorial de una agresión y con ella las fotos de una cuerda; en más de tres ocasiones la Fiscal confundió con su relato al juez, de modo que fue reprendida.

“Fiscal, usted es el Ministerio Público, usted debe indicarme lo que es, no lo que se supone. No entiendo por qué expuso alguien que no conoce la carpeta de investigación”, le dijo el juez.

Al final de la diligencia al acusado le fueron imputados los cargos, la defensa pidió tiempo para presentar pruebas a su favor, de modo que el juez agendó la audiencia de vinculación para el próximo martes a las 13:30 horas.

La Fiscalía imputó violencia intrafamiliar y se fijó fecha 26 de noviembre a las 13:30 horas para la vinculación; sin embargo, el juez no tuvo elementos que justificaran la medida de prisión preventiva (ya que este delito no es de prisión preventiva de oficiosa y la Fiscalía debe llevar al juez elementos para justificarla).

Por ejemplo, las fiscales mencionaron que el papá del menor (hoy imputado) se ha acercado al colegio del niño, pero no dijeron que hubiera algún dato de prueba en la carpeta de investigación que compruebe ante el juez esa afirmación como sería una entrevista con la directora o alguien del colegio para corroborar estos supuestos acercamientos del padre a la escuela del menor; cosa similar pasó cuando mencionaron las fiscales que el imputado se había acercado a la señora porque no le mencionaron al juez que tengan en su carpeta de investigación algún dato que corrobore esto cómo serían, por ejemplo, entrevistas a los custodios de la señora que hablarán sobre estos supuestos acercamiento del señor hacia ella; igualmente, respecto a la reclasificación del delito que solicitó el asesor victimal no llevaron elementos de los cuáles se pudiera desprender una mencánica de hechos que configurara la tentativa de feminicidio.— Gabriel Chan Uicab

De manera que dejaron al juez sin elementos para resolver en cuanto a ambas cosas.

Colegio

Las fiscales dijeron que el papá del menor se acercó al colegio del hijo de él y de su víctima.

Sin pruebas

Sin embargo, en la carpeta de investigación no hay datos que compruebe esa afirmación como sería una entrevista con la directora o alguien del colegio para corroborar estos supuestos acercamientos.

La víctima

Cosa similar pasó cuando mencionaron las fiscales que el imputado se había acercado a su presunta víctima porque no le mencionaron al juez que tengan en la carpeta de investigación algún dato que corrobore esto cómo serían, por ejemplo, entrevistas a los custodios de la denunciante.