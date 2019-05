Reclutan para la Guardia Nacional

Los interesados pueden enlistarse en dos cuarteles

La X Región Militar, mediante el 11o. Batallón de Infantería, y la 32a. Zona Militar, a través del XX Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Valladolid, comenzaron el reclutamiento de personal que desee formar parte de la Guardia Nacional que creó la Presidencia de la República.

Las reformas que dieron pie a la creación de este cuerpo de seguridad adquirieron rango constitucional a fines de marzo pasado, tras su aprobación por todos los congresos estatales, mas aún no se han elaborado las leyes secundarias, tarea para la cual se convocó a período extraordinario en el Senado y Cámara de Diputados.

Pero mientras, las fuerzas armadas ya convocan a hombres y mujeres que quieran ser parte del proyecto, para lo cual deberán cumplir con una serie de requisitos, entre ellos: no haber pertenecido a las fuerzas armadas o corporaciones policíacas, no tener perforaciones (“piercings”), aprobar estudios de laboratorio y radiológicos y, en caso de tener tatuajes, “que no sean visibles, no rebasen las medidas de 10×10 centímetros y no sean imágenes ofensivas. Si tiene más de uno, que no cubran más del 10 por ciento de la superficie corporal”.

La convocatoria es para jóvenes —solo solteros— de 18 a 30 años, estatura mínima de 1.55 metros en el caso de las mujeres y 1.63 metros en los varones. El nivel mínimo de estudios es secundaria.

Los documentos que se solicitan son la cartilla militar, acta de nacimiento, CURP, INE, certificado del máximo nivel de estudios, Firma Electrónica (FIEL), comprobante de domicilio y constancia de no antecedentes penales o carta de buena conducta. — MEGAMEDIA