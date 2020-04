Recomiendan no ir a casas de la playa, mejor quedarse en la ciudad

MÉRIDA.- No está prohibido que la gente vaya a su casa de la playa, pero por eso se insiste en exhortar para que mejor se queden en su hogar en la ciudad por la contingencia del Coronavirus, según informaron en el gobierno del Estado.

“Ante la situación de meridanos que acuden a sus casas de la playa, el gobierno del Estado reiteró su llamado a los yucatecos a recordar las medidas que se han anunciado previamente para quedarse en casa y, apoyar a las autoridades para disminuir lo más posible el ritmo actual de contagios”, indicaron.

Podría no haber personal suficiente

La autoridad reiteró que, de no respetar estas disposiciones sanitarias, sobre todo la petición de que se queden en sus casas, “pues de no ser así no habrá sitio, ni personal suficiente que puedan atender a los yucatecos que se contagien”.- David Domínguez Massa

