Reconoce a doctora yucateca: pasó su cumpleaños en área Covid

La usuaria de las redes sociales “Rubichely BC” felicitó a una doctora del hospital "Agustín O'Horán" al enterarse que pasó su cumpleaños trabajando mientras le salvaba la vida a su hermano de un cuadro avanzado de Covid-19.

La mujer narró cómo personal del O'Horán le salvó la vida a su hermano. Destacó la manera en la que la Dra. Alma Rosa Dzul Rosado, médico de guardia del área Covid de la UNEME de dicho hospital la recibió cuando más angustiada estaba.

“Cuando llegué en la madrugada con mi hermano, que estaba mal; ella al tomarle su saturación de oxígeno y ver las condiciones en que se encontraba, sin perder tiempo le puso oxígeno para ayudarlo y valorarlo”.

Rubichely contó que después de que lo ingresó, “se dio el tiempo de platicar un gran rato conmigo y calmar mis miedos y angustia, hasta que me di cuenta que ella era el medio que Dios estaba usando para decirnos que El tenía el control”.

Más adelante narró que desde ese día, surgieron muchos ángeles, que lo cuidaron y estuvieron siempre en comunicación informándonos su evolución.

“Hoy mi hermano Tito Raciel ya está de alta y recuperándose en casa. Bendigo la vida de todos estos ángeles maravillosos; a muchos conozco y a otros tantos, no tengo el gusto”.

“Pero desde aquí les agradezco una vez más lo que hacen, porque no es para nada fácil estar dentro de ese sofocante pero necesario traje, que no les permite comer, ni tomar agua, ni ir al baño, ni usar celular o muy poco.”

“Cada día no saben si pudieron haberse contagiado o llevar el virus a casa y poner en riesgo la vida de sus familias a pesar de todos los cuidados, y es la verdad”.

La usuaria agradeció al personal médico del nosocomio y a las autoridades y aprovechó para enviar una felicitación a la Dra. Alma Dzul Rosado, por su cumpleaños (el cual pasó en el hospital trabajando) disculpándose por haberle tomado una foto sin su permiso.

Las reacciones no se hicieron esperar y el personal del hospital respondió también en sus redes, como la propia enfermera Alma Rosa Dzul Rosado quien en su red social expresó lo siguiente:

_“Que alegría saber que pude ser de ayuda siempre decimos que el que no vive para servir no sirve para vivir. Estamos para ayudar y hacer que este duro trance que atraviesan sea más llevadero. Sonreímos bajo el traje de astronauta para transmitirle ánimos, esperanza y tranquilidad. Somos muchos los que sentimos el amor y la vocación por ayudar a nuestros semejantes. Todos en el hospital O'Horán damos los mejor de nosotros para combatir esta pandemia. Me emocioné hasta las lágrimas pues da gusto saber que vale la pena vestirnos cada noche para entrar al Covitario; que cumplimos nuestra misión y que Dios nos cuida a todos. Excelente equipo de trabajo con el que tenemos la enorme dicha de trabajar cada noche (Sic)".