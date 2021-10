Reconocimiento a labor artesanal

Promueven una antigua técnica de tejido regional

Petronila Canté Moo ha visto de nuevo a su abuela mediante colores suaves de hilos recién teñidos, también la encontró en las fibras de henequén entrelazadas, parece que el tiempo la trajo de vuelta con la exposición “U sakaltbil máaxoni’ (Tejiendo quienes somos)”, que reúne en el Museo de Arte Popular (MAPY), el trabajo de 12 artesanas, quienes preservan la práctica del telar de cintura.

“Aprendí a tejer así desde los 12 años, mi abuela me enseñó. Este método es muy laborioso, pero las piezas que he creado me han dado mucha satisfacción”, platicó Petronila, instructora del curso que permitió extender conocimientos de esa técnica, como parte de la encomienda del gobernador Mauricio Vila Dosal de preservar, visibilizar y difundir el patrimonio cultural de Yucatán.

De acuerdo con un comunicado, la muestra es organizada por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), a partir del proyecto colaborativo “Iniciativa de artesanía juvenil maya”, que desarrollaron la profesora Ashley Kubley y la diseñadora Angela Damman, con el apoyo de la Oficina de Investigación de la Universidad de Cincinnati.

La titular de la dependencia, Loreto Villanueva Trujillo, inauguró la exhibición integrada por 32 fotografías y 26 objetos, que dan cuenta de la labor de las creadoras, donde se puede apreciar herramientas de su trabajo, como el peine, el bastidor y el paak che’, obras elaboradas con telar de cintura, así como de la capacitación que dieron seis maestras artesanas.

La funcionaria destacó que este proyecto ha permitido “visibilizar el importante trabajo de un grupo de artesanas que se han dado a la tarea de preservar y difundir esta técnica milenaria que se está perdiendo en esta región del país, pero que con proyectos como este podemos seguir admirando, y más importante, transmitir a nuevas generaciones para garantizar su permanencia como una expresión del arte tradicional de nuestras comunidades“.

María Delfina Ek Chan, quien acudió a la capacitación, consideró que para los jóvenes es importante conocer algo nuevo porque no hay muchas personas que trabajen el telar de cintura, porque es muy difícil, pero con dedicación se puede lograr su dominio.

Doce mujeres participaron, de las cuales seis fueron maestras artesanas y las demás, aprendices.

En la exposición el público puede apreciar sus creaciones, el proceso de capacitación y ver un homenaje a las tejedoras, su capacidad técnica, talento creativo y entusiasmo por este legado ancestral.

Cada lección aprendida, habilidad dominada o idea compartida, agregó, es un hilo al tejido del patrimonio cultural yucateco, donde convergen tanto el conocimiento tradicional como las miradas actuales de las integrantes de este proyecto.

Se trata de Carmela Campos Cauich, Claudia Tutzín Miranda, María Alejandra Matos Cauich, Fátima Leticia Euán Cab, Florentina Moo Canché, Marcelina Yam Euán, Delmy Concepción Ávila Moo, María Reyes, Wendy Guadalupe y Paola Petronila Maas Cab, además de las ya mencionadas.

También estuvieron en el recorrido la directora de Museos y Patrimonio de la Sedeculta, Ana Méndez Petterson; el titular de Patrimonio de la misma dependencia, Abraham Guerrero Escobar, y la jefa del MAPY, Fiorella Remus González.

La exposición puede ser visitada, siguiendo todos los protocolos de salud vigentes contra el coronavirus, de martes a sábado, entre las 10 y 17 horas, o los domingos, de 10 a 15. La entrada es libre.

Taller Costura

Aprendizaje

Como parte de la iniciativa se llevó al cabo un intercambio de saberes ancestrales y nuevas perspectivas entre las asistentes, que se dieron a la tarea de aprender la forma de entrelazar las fibras de henequén y teñir los hilos que permitan la conservación y continuidad de ese método en un contexto contemporáneo.