“Reconocimiento al PAN yucateco”

Cecilia Patrón: No estoy aferrada a un cargo público

La diputada federal Cecilia Patrón Laviada afirmó ayer que su nominación a la secretaría general de la dirigencia nacional del PAN es un reconocimiento al panismo yucateco más que una estrategia para buscar la candidatura a la gubernatura o empujar la postulación del gobernador Mauricio Vila Dosal a la presidencia.

“Yo no soy una mujer que esté aferrada a los cargos del servicio público, y creo que lo he demostrado una y otra vez, a diferencia de muchos”, dijo.

“He podido estar en otros cargos, pelear por ello, y no lo he hecho a pesar de tener con qué pelearlo. Sí puedo decir con hechos que soy respetuosa, que no me mueve la ambición por los cargos públicos ni estoy obsesionada por una sola posición”, agregó.

“Por muchos años no nos dejaron a las mujeres brillar. Hoy es el momento de demostrar que somos capaces y que podemos estar en lugares de toma de decisiones importantes como la secretaría general del PAN”, indicó.

Entrevistada con motivo de su registro como compañera de fórmula de Marko Cortés en la contienda interna por la dirigencia nacional de su partido, la diputada federal descartó que esto fuera por estrategias políticas para que en 2024 vaya por la gubernatura y tratar de impulsar al actual gobernador a la candidatura por la presidencia del país.

“Esto es más por un reconocimiento al panismo yucateco. Todos dicen en Ciudad de México que Yucatán tiene un PAN distinto. Con mi postulación se reconoció al panismo de nuestro Estado”, indicó.

También señaló que en política una siempre está en crecimiento. “Qué cargo voy a tener mañana, no lo sé hoy, te lo digo con toda sinceridad. Lo que sí sé es que quiero seguir creciendo, esa es la lógica de cualquier persona que está en el servicio público. Que si tengo aspiraciones, sí; cuáles son, las que sean las prudentes para mi ciudad y para mi Estado”, afirmó.

Ante los constantes señalamientos de que pretende buscar la alcaldía de Mérida en las siguientes elecciones, Cecilia Patrón respondió que “si me preguntan que si quiero ser alcaldesa, sí; sí me gustaría tener el más alto honor de servir a mi ciudad, pero tampoco me obsesiona. Tan no me ha obsesionado que en dos ocasiones he podido aspirar a esa nominación y nunca he hecho un show porque no me nominaron”.— David Domínguez

“Ni siquiera pienso lo de ser gobernadora, te lo digo así de corazón, de verdad, no”, agregó.

La diputada consideró que ahorita está en el ánimo de crecer. “Me siento muy contenta, muy feliz, estoy en un momento de mi vida muy pleno, me siento capacitada, preparada para lo que sigue, y pues lo de la secretaría general no estaba en mis planes, es algo que se dio y una gran oportunidad como mujer del PAN que he sido parte de la vida activa del partido. Es un gran honor para mí poder estar en ese espacio importante de toma de decisiones”.

De su inscripción como candidata a la secretaría general de su partido, dijo que “es una estrategia en la que fui invitada como mujer panista, y ayer (por el pasado jueves) en el Estado de México así me presentó Marko; nunca dijo que por ser una mujer cercana a Mauricio Vila, sino como una mujer de institución, que toda su vida ha sido y vivido los principios del partido”, remarcó.

La legisladora federal por segunda vez sería la primera mujer electa por la militancia del PAN para la secretaría general. Antes fue secretaria de Programación Política de la Mujer, secretaria de vinculación política con la sociedad, presidenta del comité Municipal en Mérida, consejera nacional y estatal.

“He crecido y he vivido la vida interna del partido, y pues por supuesto que es importante para una mujer panista que ha vivido y trabajado gran parte y en muchos cargos donde ni siquiera me pagaban; siempre fue con el ánimo de servir a mi partido y a través de mi partido poder servir a los ciudadanos”, expresó.

“Por supuesto que para cualquier mujer panista es importante que te inviten a un espacio de toma de decisiones. La secretaría general es un espacio de toma de decisiones y hoy las mujeres debemos dar ese paso para estar en los órganos de gobierno del partido tomando decisiones, no solo siendo miembros”.

Al entrar en detalles sobre la importancia de la secretaría general, citó que rige la vida del partido a nivel nacional. “Es un avance importante y como mujer panista me siento agradecida de poder participar en ese espacio del partido”.

“Yo sí creo y vivo los principios de mi partido, del bien común, de la solidaridad y lo vivo todos los días y por supuesto, como mujer y panista es un orgullo poder aspirar a cargos de toma de decisión de mi partido”, indicó.

De sus motivaciones para buscar ese cargo, la entrevistada dijo que siempre le motiva aportar para el país.

“Siempre he sido una mujer que está comprometida con México, con la sociedad, desde siempre, desde pequeña. Sin estar en cargos públicos iba a las comisarías, municipios y colonias a ayudar”.

También descartó que la secretaría general pueda afectar su trabajo legislativo.

“Soy una mujer que le dedica mucho tiempo al trabajo y aun tenga que llevarme a mi hija conmigo o traerla, porque también soy mamá y eso tampoco lo olvido, te puedo asegurar que voy a estar más en la calle que otros diputados. Lo puedo asegurar, porque sé mis tiempos, sé cómo administrarme, darle a cada quien el valor que tiene y los momentos; además, de todas formas tengo que pasar mucho tiempo en México por la diputación”, comentó.

Al hablar de su hija, relató que fue a la única a quien le consultó si aceptaba la candidatura a la secretaría general. “Lo platiqué con María Sofía, mi patrona, y consciente de mi lucha por las mujeres, por demostrar que nosotras podemos salir adelante siempre, me apoyó”.

Cecilia Patrón dijo que tampoco le afectaría en la atención a su distrito en esta ciudad, porque siempre le dedica el fin de semana y lo seguirá haciendo.

Entre semana son las sesiones del Congreso y las reuniones de su diputación en Ciudad de México.

