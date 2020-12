Reconstruyen planta

Nuevas obras de Grupo Porcícola Mexicano en Sahé

Hace dos semanas empezó el trabajo de reconstrucción de la Planta de Procesamiento de Carne de Cerdo en terrenos de la comisaría de Sahé, y el nuevo diseño tendrá un reforzado sistema anti-incendios con un centro de control tipo C-4.

El voraz incendio ocurrido el 3 de mayo pasado que devastó la planta industrial porcícola enseñó a los inversionistas de Grupo Porcícola Mexicano, propietario de la marca comercial Kekén, que no bastan los equipos de prevención tradicionales, sino que el sistema anti-incendios tiene que ser más complejo y tecnificado para un control más oportuno y evitar pérdidas millonarias como la que ocurrió en este negocio.

El director general de Grupo Porcícola Mexicano, Claudio Freixes Catalán, manifestó que la enseñanza que dejó ese incendio es que puedes tener todos los elementos de prevención, los mejores equipos como mangueras, extintores, bombas y mucha agua, pero si algo falla puedes perderlo todo.

“Una cosa que aprendimos es que para prevenir los incendios hay que tener una buena prevención, tener sistemas de aviso temprano para que puedas apagar el incendio en cuanto éste se produzca, porque si llegas al conato de incendio en los primeros 10 minutos se puede sofocar con un simple extintor, pero si te das cuenta a la media hora será imposible acercarte al fuego y los sistemas de extinción ya no son suficientes”, dijo en entrevista en sus oficinas.

“En la planta que estamos reconstruyendo procuramos tener más y mejores sistemas de detección de humo, más cámaras de vídeo en tiempo real, mayores detectores de temperatura, un anillo para dotar de agua las mangueras de los bomberos y por el exterior tenemos sistemas que se activan en forma automática y bombas certificadas que generan la cantidad de agua necesaria”.

“Vamos a incorporar a la planta procesadora de Sahé (municipio de Tixpéhual) un sistema nuevo que son barreras contra incendios, de manera que si el fuego se sale de control no queme toda la planta, sino solo donde están las llamas”, explicó.

“Son los nuevos elementos técnicos que vamos a hacer porque el mayor interés es prevenir los incendios con sistemas de detección de humo, cámaras en tiempo real, cámaras térmicas y comunicación interna en todas las áreas, las cuales estarán concentradas en una sala tipo C-4 donde habrá supervisión las 24 horas del día y los 7 días de la semana”.

Períodos

Además, dijo que los incendios se producen generalmente los fines de semana, cuando no hay gente dentro de la planta, y por las noches, cuando no hay muchas personas. Como son construcciones muy grandes, si se produce un conato de incendio en la punta de la planta donde no hay gente en ese momento y tampoco hay detectores de humo simplemente no te das cuenta y cuando reaccionas es porque el fuego está incontrolable.

“Durante el incendio del 3 de mayo no éramos capaces de acercarnos a menos de 100 metros por la irradiación del calor del fuego”, recordó. “Los bomberos se pusieron trajes especiales y un tanque de oxígeno, pero ni así se podían acercar. Estamos reforzando el sistema contra incendios con equipos de tecnología más inteligentes y vamos a darle entrenamiento al equipo contra incendios de la empresa. Sabemos que por ley debemos capacitar a los bomberos internos, pero le daremos mayor énfasis al entrenamiento del equipo contra incendios para que sepan utilizar extintores, las mangueras, actúen con eficacia ante una quema real y no entren en pánico”.

El médico veterinario Freixes Catalán calificó como un desafortunado accidente el incendio del 3 de mayo pasado, que afectó la planta que costó muchos años de esfuerzo y quemó en pocas horas todas las instalaciones que tenían tecnología para el proceso de carne de primer mundo.

Llevan dos semanas de trabajo en los terrenos de Sahé y el miércoles pasado el gobernador Mauricio Vila Dosal y el director de Grupo KUO, Alejandro de la Barrera Gómez, anunciaron la reconstrucción de la planta industrial con inversión de 2,000 millones de pesos, como informamos.

Plantilla

Freixes Catalán informó que en la fase de reconstrucción trabajarán de 800 a 1,000 personas y en la fase de producción contratarán a 2,000 empleados en forma directa, pero la planta generará alrededor de 7,000 empleos indirectos entre proveedores de servicios.

Es decir, la obra generará unos 10,000 empleos en su fase de reconstrucción y funcionamiento.

“Por los momentos en que estamos a causa de la pandemia del coronavirus sentimos que esta obra es oro molido por la cuantiosa inversión, por la derrama económica que requiere el estado para salir adelante y la creación de empleos”, destacó.

Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) tiene tres plantas procesadoras de carnes de cerdo. La de Sahé que se quemó y está en reconstrucción, la de Umán y la de Irapuato. La planta más nueva y con los mayores adelantos tecnológicos era la de Sahé, pero ahora sólo tienen dos activas.

Para mantener su producción para el abasto del mercado nacional y de exportación, la empresa habilitó un tercer turno en la planta porcícola de Umán y un segundo turno en la de Irapuato. Gracias a esta medida el 80% de la planta laboral de Sahé se mantiene en su trabajo.

“El establecimiento de tres turnos en una planta de proceso no es usual en el mundo. Somos pioneros en esta modalidad de trabajo y lo hicimos para mantener el 80% de la plantilla laboral de la planta quemada”, señaló. “Aun con esos turnos extras Kekén no es capaz de procesar todo el volumen de cerdos que producimos antes del incendio. Por eso nos apuramos a desempolvar las ingenierías del proyecto y pusimos manos a la obra en la reconstrucción de la planta de Sahé, que debe concluir a fines de 2021”.

Daños

La Planta Procesadora de Sahé tuvo un daño total del 100% en el área de producción de carnes, pero en términos generales el daño fue del 80% de toda la infraestructura porque quedaron a salvo los caminos de acceso, la planta de tratamiento de aguas residuales, una sala de máquinas y los transformadores de electricidad, que están retirados de la nave industrial principal.— Joaquín Chan Caamal

Trabajos Planta de Kekén

Desde hace dos semanas se reconstruye la Planta de Procesamiento de Carne de Cerdo de Sahé.

Escombros

Lo primero que realizaron en esta etapa de la reconstrucción fue la remoción de escombros, el retiro de montañas de fierros retorcidos, la limpieza del área y valorar lo que era aprovechable. Hoy la superficie está plana y van a escarbar la primera capa de concreto del piso para colocar una nueva, y empezará el levantamiento de la estructura metálica que soportará la planta industrial.

Equipamiento

Ya encargaron los nuevos equipos automatizados para la planta y son fabricados por proveedores de Dinamarca, Estados Unidos, Uruguay y Holanda porque construirán la nueva planta con tecnología de primer mundo.