Recorre la República en una bicicleta

Abril Morales y su perro “Macú” visitan Yucatán

TIZIMÍN.— Abril Georgina Morales Rodríguez es una ciclista que desde hace más de un año inició su aventura por varios estados de la República fomentando el uso de la bicicleta y llevando talleres a comunidades sobre la importancia de la mujer en la sociedad.

Abril Morales va acompañada de su mascota “Macú”, a quien carga en una caja de plástico en la parte trasera de su vehículo. Con su dalmata ha recorrido Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y ahora está en su paso por Yucatán, donde ha estado en Mérida, Valladolid y Tizimín.

La ciclista viajera relata que desde hace un año y dos meses salió de Oaxaca y emprendió una aventura inspirada en la historia de Annie Londonderry, quien en 1894 le dio la vuelta al mundo.

“Usaba faldas largas y moverse en bicicleta en aquel tiempo no era nada fácil, así que pensé si ella pudo porque yo no y de ahí que me haya inspirado en hacerlo”.

“La bicicleta es una herramienta muy útil para transportarse pero también para dar a conocer el empoderamiento de la mujer, mi primera bici se llamaba Malaica que significa (ángel) con esa comencé a moverme en Oaxaca y promover el uso de este transporte con grupos de mujeres”.

Cuenta que luego compró otra bicicleta que es la que tiene hasta ahora a la que nombró Kalani, que significa (los cielos), a la que le agregó una extensión para iniciar con la aventura.

En ella carga alrededor de 130 kilos entre mochilas y su mascota; en su viaje se detiene en comunidades dejando una semilla a través de talleres, y cuenta cuentos para niñas y mujeres.

Dice que le pone mayor interés a las mujeres hablándoles de la importancia en la sociedad sobre todo en la época que se está viviendo donde se atraviesa por violencia y feminicidios, “creo que es importante mantenernos unidas y juntas”.

Señala que en algunos lugares hace desde una semana, un mes hasta tres meses pues tiene que trabajar para poder tener ingresos.

Su trabajo tiene que ver con lo que sea turismo ha estado como traductora, recamarera, guía de turistas, recepcionista de hoteles y en la cocina, entre otros.— WENDY UCÁN CHAN

Viajera Partida

Familia

La viajera señala que gracias a una familia tizimileña que se encontró por Sisal supo de esta ciudad y ahora quiere recorrer Río Lagartos y Las Coloradas.

Estancias

La mujer indica que está agradecida con la gente que en su paso la ayuda y le da asilo. En algunos lugares hace desde una semana hasta tres meses.