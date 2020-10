Recorren zona afectada

Listos los refugios para los afectados por “Gamma”

Árboles caídos, calles y casas encharcadas en donde el nivel del agua llegó a no más de un metro, cortes en el servicio de energía eléctrica, familias que tuvieron que ser reubicadas y trasladadas a refugios temporales, así como otros incidentes menores, sin que hasta el momento se tenga registro de personas lesionadas o alguna pérdida humana reportó la Coordinación estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) ante el paso de la tormenta tropical “Gamma” por el territorio estatal.

Por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, el titular de Procivy, Enrique Alcocer Basto, acudió al oriente del estado, zona por donde ingresó este fenómeno natural a territorio yucateco, para coordinar las tareas de auxilio a la población, en conjunto con el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las autoridades de los municipios que conforman la región, para lo cual el gobierno estatal desplegó personal, vehículos, habilitó refugios temporales y los avitualló con lo necesario, se indica en un comunicado.

Acompañado del jefe del Estado Mayor de la 32 Zona Militar, General de Brigadier Enrique García Jaramillo, el funcionario estatal indicó que el paso de la tormenta tropical “Gamma” por esta región de Yucatán ocasionó lluvias de intensas a fuertes que dejaron encharcamientos, ramas y árboles caídos, y postes que ya estaban dañados sucumbieron, mientras que en otras zonas del estado se registraron precipitaciones de ligeras a moderadas.

Ante ello, Alcocer Basto explicó que se desplegaron brigadas del personal de Procivy, elementos del Ejército y de la SSP para comenzar a remover los árboles caídos y apoyar a la población.

Asimismo, el funcionario estatal detalló que, como medida de prevención, se desplazaron al oriente del estado unidades de transporte para movilizar a la población, en caso de que se requiriera.

Refugios activados

El titular de Procivy indicó que hasta el momento se activaron en todo el estado cinco refugios temporales, ubicados en escuelas, locales del DIF municipal y Casa de la Cristiandad, en los municipios de Celestún, Chemax, Progreso y Tizimín, donde se reubicó a 35 personas que estaban en zonas de riesgo.

Tras la visita en Chemax, Alcocer Basto y el mando militar se trasladaron Tizimín y Panabá para supervisar la instalación de refugios temporales y las acciones de auxilio a la población que lo requiera, así como para constatar las afectaciones causadas por el paso de este fenómeno natural por territorio yucateco.

En Tizimín, se añade, el titular de Procivy y el comandante de la 32a. Zona Militar visitaron los albergues temporales acondicionados en la Casa de la Cristiandad y en la escuela secundaria “Miguel Barrera Palmero”, donde constataron que estos lugares se encuentren adecuados para recibir a los habitantes que lo necesiten.

Ángela Pech Couoh, quien es habitante de este municipio, fue trasladada al albergue temporal ubicado en la Casa de la Cristiandad de esta demarcación, ya que en su hogar el nivel del agua subió un poco y no cuenta con familiares que la puedan recibir, se informa.

Miedo a enfermarse

“Ha llovido desde temprano y poco a poco mi patio se llenó de agua hasta que se metió a mi casa. Ya no tenía dónde refugiarme y tenía miedo de enfermarme. Vinieron personas de Protección Civil y policías que me ayudaron a salir y me trajeron aquí”, dijo Ángela.

La mujer sexagenaria agradeció al gobierno del estado por el apoyo que ha recibido para salir de su casa y ubicarse en un lugar seco donde podrá pasar la noche de manera segura.

“Si este lugar no estuviera aquí, no sé qué habría hecho. Seguramente me hubiera enfermado. Gracias al gobierno del estado podré dormir tranquila y seca en este lugar”.

En su vista a estas poblaciones, Alcocer Basto reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta sobre estos fenómenos meteorológicos y a la información que emitan las autoridades a través de los diversos canales oficiales, así como a mantener la calma y evitar difundir información falsa que genera alarma.

Desplazamiento

De acuerdo con el reporte de anoche del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical “Gamma” se ubicaba a 30 kilómetros al este de Tizimín y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 13 km/h con vientos de 95 km/h, por lo que seguirán las condiciones de lluvia de moderada a fuerte.

Continuará avanzando

El fenómeno natural, se indica, continuará avanzando sobre el territorio yucateco durante todo el día de hoy domingo, y, de acuerdo con los pronósticos, se espera que mañana a la 1 de la tarde ya se encuentre en el Golfo de México.

Lluvias extraordinarias

En su paso por Yucatán, este fenómeno natural interactúa con el frente frío número 5 y la onda tropical número 38, por lo que generará lluvias extraordinarias en todo el territorio estatal durante este domingo, indica el boletín oficial.