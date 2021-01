Recuento de labor

Nuevas reformas y más inversiones, entre lo que llega

El gobernador Mauricio Vila Dosal realizó un recuento de sus acciones durante 2020 como parte de su Segundo Informe de Resultados.

En éste, realizado ayer, anunció reformas a las leyes para contener la violencia contra las mujeres, una inversión federal de $4,000 millones para aumentar la infraestructura del puerto de altura de Progreso, y mayor promoción de Yucatán para traer inversiones que ayuden a la recuperación económica y pérdida de empleo causada por la pandemia de Covid-19.

También se refirió a las elecciones concurrentes del próximo 6 de junio, donde se elegirá a 25 diputados locales, 106 alcaldes y cinco diputados federales en Yucatán.

En ese sentido, invitó a los yucatecos que participen y voten libremente por aquellos candidatos que estén dispuestos a trabajar, hacer lo mejor por el bien del estado y de sus familias.

Por parte del gobierno estatal, dijo, tendrá un comportamiento democrático ejemplar, dará seguridad a los ciudadanos para que expresen su voluntad en las urnas y respetará la decisión ciudadana.

Previo a su mensaje, Vila Dosal envió su informe al Congreso del Estado con la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y el consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira.

El contenido del II Informe de Gobierno consta de 800 páginas integradas en cuatro tomos. El primer tomo es un resumen ejecutivo de 210 páginas gráficas con cifras y breve descripción de los programas, acciones e indicadores más destacados del período con infografías ilustrativas.

El segundo tomo es sobre 43 políticas públicas y 422 acciones con la descripción completa y cifras de los avances; el tercer tomo es un anexo-registro estadístico de la gestión con 203 cuadros que respaldan la información de los documentos y 23,565 acciones de infraestructura; el cuarto tomo es sobre las respuestas a las 130 preguntas que formularon los diputados locales.

Todo el informe está traducido a la lengua maya por primera vez, ya que anteriores gobiernos solo plasmaban en lengua materna un resumen.

El documento físico y digital lo recibió la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, diputada Janice Escobedo Salazar (PRI), a quien acompañaron sus compañeros Paulina Viana Gómez (PAN), Luis María Aguilar Castillo (Nueva Alianza), Fátima Perera Salazar (Morena) y el secretario general, Martín Chuc Pereira.

Datos

Vila Dosal presentó un informe sustentado en cifras, porcentajes y mediciones de organismos como el Inegi, la ONU y el Secretariado de Seguridad Pública Nacional.

Éste dice que Yucatán ocupa el primer lugar del país en confianza en seguridad pública con el 72% de aprobación, que siete de cada 10 mujeres yucatecas confían en el gobierno estatal y que los delitos se redujeron en 50.7%.

Con estos parámetros, Yucatán es el estado más pacífico de México, por lo cual hizo un reconocimiento a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General.

Por cierto, el mandatario estatal no hizo referencia a la mala actuación del anterior fiscal Wílberth Cetina Arjona ni a los casos de impunidad en las denuncias de actos de corrupción y presunto abuso policíaco.

De nuevo reprochó a los legisladores federales morenistas y locales del PRI y de Morena porque los primeros votaron para que el presupuesto federal sea menor en un 63.4%.

Esto, porque en 2018 la Cámara de Diputados aprobó $9,542 millones para el Poder Ejecutivo, sin contar los recursos de la nómina y pensiones a jubilados. Este año fue de $3,490 millones, una disminución superior a los $6,000 millones.

En cuanto a los diputados locales, Vila Dosal dijo que en 2020 presentó una solicitud de préstamo (de $1,728 millones) para el financiamiento exclusivo de infraestructura pública que ayudara a la reactivación de la economía, pero lamentablemente lo rechazó la mayoría de los diputados del PRI y Morena.

“No dañaron al gobierno del Estado, sino que se dañó la posibilidad de generar los empleos que hoy con tanta urgencia requieren los yucatecos angustiados por la pandemia”, recalcó el gobernador.

Cuando se refirió a las mujeres, Vila Dosal anunció que hoy lunes presentará ante el Congreso del Estado unas reformas al Código Penal de Yucatán y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas en materia de feminicidios.

El objetivo es que haya penas más severas contra los responsables y para que las indemnizaciones sean en menor tiempo con un proceso abreviado, mediante un trabajo de sensibilización de la Fiscalía General.

Para mitigar los efectos de la pobreza en la población vulnerable, el gobierno del Estado continuará con el programa “Yucatán Solidario”, que es un ejemplo de unidad de la sociedad yucateca y fue calificado como uno de los 50 programas sociales más destacados del mundo porque el 93% de las donaciones, en su mayoría por parte del sector empresarial, fue en alimentos en las etapas críticas de la pandemia.

Incluso, anunció la aplicación en este año del nuevo Programa de Apoyo Alimentario que se destinará a las familias más pobres y vulnerables del interior del estado y de Mérida.

Salud y Covid

En materia de salud destacó el abundante apoyo a los hospitales Covid de Yucatán, el esquema “Médico a Domicilio”, que dio 237,000 consultas médicas y 141,000 visitas a pacientes, y las acciones de prevención que permitieron una baja del 71.6% en las incidencias de enfermedades, lo cual colocó a Yucatán como tercer estado del país con baja incidencia.

Luego reiteró que las acciones restrictivas para contener la pandemia dan resultados en Yucatán, hay una estabilidad de la enfermedad, con una ligera tendencia al alza por la movilidad durante las fiestas decembrinas, pero recalcó que actúa con responsabilidad, su prioridad es la salud de los yucatecos por encima de los intereses económicos.

“Se implementaron medidas preventivas para aminorar los efectos de la pandemia, las cuales, sin duda, son difíciles y algunas no han sido populares, pero ustedes no me eligieron para hacer lo popular, me eligieron para hacer lo correcto”, enfatizó.

“Todos realizamos esfuerzos y sacrificios gigantescos y el resultado de lo que hemos hecho es que conseguimos salvar muchas vidas”.

En infraestructura dijo que hay una inversión pública de $6,400 millones, entre las que destacó las 20,000 acciones de vivienda, construcción y repavimentación de calles en municipios y en Mérida.

También el rescate del zoológico de Tizimín que llevaba 44 años de abandono, el teatro de Valladolid y las inversiones en los malecones de Progreso, Dzilam de Bravo y Río Lagartos; los 71 kilómetros de ciclovías que están en proceso, el Paseo Henequenes, así como el campus de las escuelas normales de primaria, preescolar y normal superior.

Las inversiones directas extranjeras aumentaron un 59%, según datos de la Secretaría de Economía federal.

En total, en Yucatán hay inversiones por $86,000 millones que generarán 234,000 empleos directos e indirectos.— Joaquín Chan Caamal

El puerto

Para contrarrestar el déficit histórico en materia de infraestructura con dinero federal y tener un Yucatán competitivo, el gobernador recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en octubre pasado una inversión de $4,000 millones para la ampliación de la profundidad y ancho del canal de navegación del Puerto de Altura de Progreso.

Además, el gobierno federal invierte $164 millones en infraestructura turística en los puertos de Progreso, Chuburná y Chelem, y la CFE construirá la Planta Mérida 4 de Generación Eléctrica y la planta de ciclo combinado en Valladolid.

Asimismo, reiteró que 2020 fue el año más complicado de la historia moderna porque se vio plagada de dolor por los contagios y muertes a causa del coronavirus, por los desastres naturales, pero ante estas adversidades, es testigo que la unidad de la gente es lo que sacará adelante a Yucatán.

En este sentido, Vila Dosal agradeció a la población su ayuda y comportamiento solidario en estos meses tan complicados para la vida, pero más al personal de salud que ha dado la batalla en la primera línea para cuidarnos aun poniendo en riesgo su vida y la salud de sus seres queridos.

También al personal de seguridad que no ha dejado que se pierdam dos de las características más destacadas de Yucatán, como son la seguridad y la paz.

Aunque espera un escenario difícil por los recortes presupuestales, afirmó que su administración hará todo lo que esté a su alcance y continuará dando los resultados que los yucatecos merecen como es desde el inicio de su gobierno.

“Creo en la necesidad de la crítica hacia el gobierno estatal. Con total libertad hay quienes realizan una crítica y una oposición constructiva, pero hay quienes solo intentan obstruir los cambios que requiere Yucatán para mejorar. Respeto ambas posiciones, aunque no comparto la segunda”, refirió Vila Dosal.

Este formato de informe virtual obligado por la pandemia acabó con la antigua tradición de la rendición de cuentas presencial que traía a Mérida a varios gobernadores del país, a prominentes empresarios y líderes políticos nacionales, regionales y locales.

También que simpatizantes e invitados del partido gobernante llenaran la sede del informe y que las calles se atiborraran de militantes.

A la par, acabó con las protestas políticas de sus adversarios u opositores del gobierno que se realizaban en la sede de la ceremonia.

Informe Gobierno

El mensaje del gobernador Mauricio Vila, como anticipó, se transmitió en las redes sociales y televisoras locales.

Espectadores

Se tuvo una audiencia digital de 53,000 reproducciones y 6,600 comentarios al momento del informe, que duró 53 minutos.

Mensaje

“Lo he dicho y practicado desde que fui diputado local, alcalde de Mérida y lo sigo ahora como gobernador: la gente no quiere confrontaciones estériles, sino resultados de sus gobiernos. Este país lo que necesita es más diálogo y menos confrontación, donde lo que nos una sea el amor por Yucatán y por México”, aseveró Vila Dosal.

Desafíos

Uno de los grandes retos para este 2021, dijo, además de cuidar la salud, es la recuperación del ingreso familiar y del empleo poco a poco, pues entre los efectos de la pandemia están la pérdida de empleos y el aumento de la pobreza, por lo cual continuará con los programas alimentarios.